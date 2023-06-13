Mega Man X Diveп получит офлайн-версию для ПК и мобильных устройств ©

На выставке в июне 2023 года была показана Mega Man X Dive Offline с трейлером и периодом выпуска. Она выйдет на ПК и мобильных устройствах.

В полночь с 12 на 13 июня 2023 года Capcom представила свою презентацию Capcom Showcase, на которой анонсировала Mega Man X Dive Offline для ПК и мобильных устройств. Она появятся в 2023 году.

Mega Man X Dive — это онлайн-игра, созданная для мобильных устройств, которая будет отключена от сети в сентябре 2023 года. Mega Man X Dive Offline будет версией для игры в автономном режиме, как легко понять из самого названия. Это позволит вам использовать несколько персонажей из саги в игре с боковой прокруткой.