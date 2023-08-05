Страница Mega Man X DiVE Offline появилась в Steam ©

Компания Capcom открыла страницу в сервисе Steam для грядущей Mega Man X DiVE Offline - анонсированной ранее офлайн-версии гача-игры Mega Man X DiVE. Дата выхода игры не сообщается, но поклонники могут ожидать ее появления в этом году. В этом году планируется запустить Mega Man X DiVE Offline и для мобильных устройств.

Судя по информации на странице, перевода на русский язык не будет. Игроки могут управлять несколькими персонажами франшизы Mega Man, включая любимых фанатами. В игре представлено более 900 этапов и различные возможности настройки персонажей. По сути, игра представляет собой измененную версию предыдущей версии.