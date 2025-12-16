Megabonk получает свежий контент: новая локация, оружие и балансные улучшения

Популярный рогалик Megabonk получил масштабное обновление, которое изначально планировалось к Хэллоуину. В игру добавлена новая локация, уникальный персонаж, разнообразное оружие, новые предметы, враги и боссы. Кроме того, разработчики внедрили достижения и испытания, расширяющие возможности эндгейма.

Особое внимание уделено балансировке: переработаны пассивные способности, внесены изменения в настройки интерфейса для отображения большего объёма информации, а также исправлены многочисленные ошибки. Нововведения делают игру более гибкой и стратегически разнообразной, улучшая опыт как новичков, так и ветеранов.

Megabonk стал настоящим хитом, преодолев миллион продаж всего за две недели после релиза. Интересно, что разработчик отказался от номинации на The Game Awards 2025, заявив, что не считает свой проект инди-игрой. Новое обновление обещает ещё больше разнообразия и глубины, закрепляя успех игры среди поклонников жанра.