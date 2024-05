Опубликован релизный трейлер стратегии Men of War 2

Fulqrum Publishing и Best Way выпустили официальный релизный трейлер долгожданной стратегической игры в реальном времени Men of War 2, доступной для ПК сегодня в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах.

Men of War 2 — это беспрецедентная стратегия в реальном времени о Второй мировой войне, тщательно разработанная как для опытных ветеранов, так и для новых командиров. Игрокам предстоит командовать своими войсками в эпических сражениях и целенаправленных маневрах, разрабатывать стратегию своих кампаний и испытать хаос и жестокость войны, как никогда раньше.

Обладая непревзойденным уровнем стратегической глубины, Men of War 2 предлагает игрокам ошеломляющее количество тщательно детализированных юнитов, каждый из которых имеет уникальную специализацию, соответствующую их стратегическим видениям. Он также предлагает непоколебимую историческую достоверность с аутентичным окружением и полями сражений, а также продвинутый искусственный интеллект противника, который попытается перехитрить и перехитрить игроков, адаптируясь к их стилю игры.

В Men of War 2 игроки возьмут на себя командование одной из трех мировых держав времен Второй мировой войны — Советами, американцами или Третьим рейхом — каждая из которых может похвастаться уникальной сюжетной кампанией, позволяющей им увидеть войну с разных точек зрения и использовать свой военный опыт. в своем выборе. Еще две исторические кампании представляют собой решающие битвы со сценариями, вдохновленными историческими событиями, а также динамичную кампанию «Завоевание» и опыт в стиле перестрелок в режиме «Рейд». Игроки также могут объединиться с четырьмя друзьями и совместно пройти любую кампанию.