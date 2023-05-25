Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вернет Дэвида Хейтера в роли Снейка

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butcher69
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Хотя слухи ходили уже давно, было приятно наконец получить официальное подтверждение того, что Konami действительно будет делать ремейк Metal Gear Solid 3. Ремейк получил название Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

В эпоху ремейков классических игр поклонники могут ожидать полной графической переработки, а также усовершенствованных и современных элементов геймплея, при этом оригинальный сюжет и повествование останутся нетронутыми. В официальном пресс-релизе Konami также подтвердила, что в ремейк вернутся все актеры озвучки оригинальной игры, в том числе и Дэвид Хейтер в роли Снейка.

Прошло довольно много времени с тех пор, как мы наслаждались культовым исполнением Хейтером роли любителя стелса, поскольку в MGS5 в роли Снейка появился Кифер Сазерленд, и с тех пор не было ни одной новой игры Metal Gear. Вот краткое описание того, что мы можем ожидать от Delta:

Новое поколение игроков и преданные фанаты смогут узнать историю происхождения знаменитого Большого Босса и увидеть, как его легенда была выкована в горниле операции "Пожиратель змей". В ремейке будут представлены оригинальные актеры озвучки, богатая сюжетная линия и широкие возможности боевого выживания в суровых условиях, дополненные беспрецедентной графикой и захватывающим звуком.

Если все известные актеры игры вернутся, то с их персонажами будут ассоциироваться следующие голоса.

Как главному герою Snake Eater, этому бывшему "зеленому берету", ставшему оперативником ЦРУ, помогают несколько членов подразделения FOX. Среди них майор Зеро, озвученный Джимом Пиддоком и Банджо Гинга, который дает советы по выполнению заданий и тактике боя; пара-медик, озвученный Хизер Хэлли и Хоуко Кувашима, предлагающий медицинские и экологические знания; и Сигинт, озвученный Джеймсом С. Мэтисом III и Кейджи Фудзиварой, предоставляющий ценную информацию об оружии и снаряжении.

Два главных антагониста игры также возвращаются. Полковник Волгин, озвученный Нилом Россом и Кэндзи Уцуми, полковник ГРУ с электрическими способностями, замышляющий политический переворот, и Босс, озвученный Лори Алан и Кикуко Иноуэ, бывшим наставником Снейка, вновь исполняют свои роли. Босс также возглавляет отряд специального назначения "Кобра", состоящий из бойцов "Конец", "Страх", "Ярость", "Боль" и "Печаль", каждый из которых привносит в игру свои уникальные способности.

Дополнительные персонажи, такие как доктор Соколов, ученый-ракетчик, озвученный Брайаном Каммингсом и Наоки Тацутой, и Александр Гранин, ученый-конкурент, озвученный Джимом Уордом и Такеши Аоно, вносят свой вклад в сложность сюжетной линии. Любовный интерес Снейка, ЕВА, озвученная Сюзеттой Минэ и Мисой Ватанабе. Дополнительную глубину актерскому составу придает молодой Оцелот, озвученный Джошем Китоном и Такуми Ямадзаки, который возглавляет элитное подразделение "Оцелот" в ГРУ Волгина.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет для ПК и консолей.

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