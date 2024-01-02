Команда Mognet анонсировала работу над русификатором для Metal Gear Solid 3: Snake Eater

В конце декабря команда Mognet, благодаря которой появились русификаторы для таких игр как Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XII The Zodiac Age и Persona 5 Royal, анонсировала работу над русификатором для ПК-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD - Master Collection.
Mognet сообщили о том, что им уже удалось успешно импортировать русский язык в игру и они начали полноценную работу над проектом. На момент анонса русификатора из игры было выгружено приблизительно 17500 строк (сценарный текст и переговоры по рации), из которых переведено около 5%.
Это будет первый русификатор для MGS3 за 20 лет с момента выхода игры, что объясняется долгим отсутствием ПК-версии и сложной файловой структурой проекта. MGS3 на данный момент остается единственной игрой в серии без полноценного перевода на русский язык. Учитывая то, что анонсированный ремейк игры покадрово воссоздает сюжетные сцены из оригинала, скорее всего данный перевод Mognet в будущем смогут портировать и для него.
Говорят лучшая часть мгс
Врут! Эта игра, полностью пропитана повесткой: сильная и независимая мужебаба, которая выглядит как мужик, постоянно избивает гг, а тот зовёт ее Боссом; женоподобный мужик, с большой ж*пой, которого трогает за гениталии русский полковник; вся игра состоит из русофобии, где все русские солдаты, либо злые, либо тупые, а американские солдаты все крутые, всех спасают. И это я молчу о Сибири, в которой растут джунгли и плавают крокодилы, Карл! Сразу видно, кому и куда узкоглазый гений засунул язык и хорошенько там все вылизывает!
Лучшая это оригинальный мгс.
Лол. Кодзима как всегда впереди планеты всей. Пилил клюкву до того как это стало мейнстримом.
Ждали 20 лет чтобы накануне ремастера переводить старую часть, гении
Класс.👍🎁🎈✔
Отлично! Ждём.
Я сильно удивлён,что не было никакого перевода даже на ps2
Че там такого Кодзима напрогроммировал что русик так должно не могли сделать?