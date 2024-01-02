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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
Экшен, Стелс, От третьего лица
7 82 оценки

Команда Mognet анонсировала работу над русификатором для Metal Gear Solid 3: Snake Eater

AceTheKing
Новости

В конце декабря команда Mognet, благодаря которой появились русификаторы для таких игр как Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XII The Zodiac Age и Persona 5 Royal, анонсировала работу над русификатором для ПК-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD - Master Collection.

Mognet сообщили о том, что им уже удалось успешно импортировать русский язык в игру и они начали полноценную работу над проектом. На момент анонса русификатора из игры было выгружено приблизительно 17500 строк (сценарный текст и переговоры по рации), из которых переведено около 5%.

Это будет первый русификатор для MGS3 за 20 лет с момента выхода игры, что объясняется долгим отсутствием ПК-версии и сложной файловой структурой проекта. MGS3 на данный момент остается единственной игрой в серии без полноценного перевода на русский язык. Учитывая то, что анонсированный ремейк игры покадрово воссоздает сюжетные сцены из оригинала, скорее всего данный перевод Mognet в будущем смогут портировать и для него.

6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Madiark

Говорят лучшая часть мгс

4
Авраам Линкольн

Врут! Эта игра, полностью пропитана повесткой: сильная и независимая мужебаба, которая выглядит как мужик, постоянно избивает гг, а тот зовёт ее Боссом; женоподобный мужик, с большой ж*пой, которого трогает за гениталии русский полковник; вся игра состоит из русофобии, где все русские солдаты, либо злые, либо тупые, а американские солдаты все крутые, всех спасают. И это я молчу о Сибири, в которой растут джунгли и плавают крокодилы, Карл! Сразу видно, кому и куда узкоглазый гений засунул язык и хорошенько там все вылизывает!

-5
Pravdarub

Лучшая это оригинальный мгс.

0
Pravdarub Авраам Линкольн

Лол. Кодзима как всегда впереди планеты всей. Пилил клюкву до того как это стало мейнстримом.

0
Fenharell

Ждали 20 лет чтобы накануне ремастера переводить старую часть, гении

1
Promitei

Класс.👍🎁🎈✔

1
Exies27

Отлично! Ждём.

0
Josuke_4444

Я сильно удивлён,что не было никакого перевода даже на ps2

0
Pravdarub

Че там такого Кодзима напрогроммировал что русик так должно не могли сделать?

0