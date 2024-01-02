Команда Mognet анонсировала работу над русификатором для Metal Gear Solid 3: Snake Eater

В конце декабря команда Mognet, благодаря которой появились русификаторы для таких игр как Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XII The Zodiac Age и Persona 5 Royal, анонсировала работу над русификатором для ПК-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD - Master Collection.

Mognet сообщили о том, что им уже удалось успешно импортировать русский язык в игру и они начали полноценную работу над проектом. На момент анонса русификатора из игры было выгружено приблизительно 17500 строк (сценарный текст и переговоры по рации), из которых переведено около 5%.

Это будет первый русификатор для MGS3 за 20 лет с момента выхода игры, что объясняется долгим отсутствием ПК-версии и сложной файловой структурой проекта. MGS3 на данный момент остается единственной игрой в серии без полноценного перевода на русский язык. Учитывая то, что анонсированный ремейк игры покадрово воссоздает сюжетные сцены из оригинала, скорее всего данный перевод Mognet в будущем смогут портировать и для него.