Рогалик в жанре исследования подземелья Metal Mutation вышел в Steam ©

Microids сообщила, что рогалик в жанре исследования подземелья Metal Mutation, созданная T0 Studio, стала доступна в Steam. Издатель представил релизный трейлер.

Metal Mutation — это игра в жанре экшен-рогалик с исследованием подземелья, действие которой происходит в ближайшем киберпанк-будущем, где корпорации и технологии захватили власть. Металлическая мутация распространяется по всему населению, и ваша задача, как киборга, которому помогает ИА, решить проблему и победить банды врагов в некоторых умопомрачительных изометрических трехмерных средах. Уничтожайте своих врагов с помощью различного настраиваемого оружия, улучшайте своего персонажа после каждого прохождения и осваивайте бескомпромиссный игровой процесс.

На вашем пути стоят волны безжалостных врагов, приготовьтесь глотать пыль. Настройте своего киборга, комбинируя оружие, навыки и элементы, чтобы создать свой собственный стиль игры, продвигаться по уровням и спасать население от бича смерти во вселенной киберпанка, где смерть всего в шаге.