19 минут геймплея Metal Slug Tactics

IGN опубликовал видео геймплея Metal Slug Tactics с девятнадцатью минутами игрового процесса, в котором вы можете оценить стратегическую механику этого интересного спин-оффа серии SNK.

Игра, которая выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 5 ноября, переосмысливает формулу классического Metal Slug, превращая ее в традиционный пошаговый опыт, но с определенной глубиной и изрядным количеством разнообразия.

Возглавляя культовых героев саги, мы столкнемся с группами врагов в локациях, которые время от времени меняются благодаря процедурной системе, использующей изометрическую проекцию, которая отдает должное оригинальному графическому стилю.