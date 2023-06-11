Atlus анонсировала новую jRPG Metaphor ReFantazio ©

Помните Project Re Fantasy, большой проект разработчика Persona компании Atlus, который находился в разработке в течение многих лет? Так вот, он наконец-то был вновь представлен под неуклюжим названием Metaphor: ReFantazio - фантастическая пошаговая японская ролевая игра, очень напоминающая игры серии Shin Megami Tensei. В своем дебютном геймплейном трейлере она выглядит весьма перспективной, хотя иногда кадры выглядят немного грубовато.

Игра дебютирует на ПК и консолях Xbox Series X в 2024 году. Первые кадры подтверждают, что довольно много будет "позаимствовано" из серии Persona.