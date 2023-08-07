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Metro Exodus 15.02.2019
8.7 4 486 оценок

По словам известного инсайдера, новую Metro активно тестируют вне студии

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monk70
Новости

Сегодня стало известно, что разработчики серии Metro, 4A Games, примут участие на Gamescom в этом году. Согласно официальному веб-сайту, 4A Games будут представлены в зале 3.2 на стенде D051/C050.

Как удалось узнать известному и надёжному инсайдеру индустрии Тому Хендерсону, игровые тесты новой Metro постоянно проводились в этом году, что позволяет предположить, что разработка игры близится к завершению.

4A Games еще не объявила о своем следующем проекте, однако ранее в этом году сообщилось, что команда работает над новой игре Metro. Отчет был сделан в феврале 2023 года, и источники сообщили, что в игру уже можно играть полностью. Такие подробности заставили поверить, что игра может быть представлена позже в этом году с ориентировочным окном выпуска в 2024 году.

2
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
KrolikAlkogolik

Один известный инсайдер уже говорил про ремастер РДР.

6
PobedinskiY095

так может будет анонс на геймском

0
InboxM PobedinskiY095

Не будет! Rockstar всегда проводила свои анонсы, без выставок!

1
Ethan Hunt InboxM

У них всегда свои конфы

0
AlexFullBeast PobedinskiY095
так может будет анонс на геймском

Так-то вполне может быть. Было бы странно выпустить порт для PS4, Switch и не сделать ремастер/ремейк для Xbox Series, PC и PS5

0
muxamor2011

почитал такой новости за 2019 и 2021 года.... и все. теперь ты инсайдер. ведь у современных детишек память как у рыбки. через месяц уже ничего не помнят. а про пару лет так я вообще молчу.

5
Luis_Se

Жду даже больше, чем Сталкер 2

4
Oscilograf

ну, эти производители, по понятным причинам, уже не интересны.

-6
Ден00

нахрена укр игры выпускать

-12
Luis_Se

Запрети

0
Grand_91

Чтоб ватники тлели, разумеется

0
Ден00 Grand_91

404 error

2
Grand_91 Ден00

...мозг не найден

Мог и не писать, это и так сразу было заметно.

-2