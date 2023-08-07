По словам известного инсайдера, новую Metro активно тестируют вне студии

Шутер от первого лица с элементами сурвайвал-хоррора и стелс-экшена, продолжение популярной игровой серии Metro от украинских разработчиков 4A Games.

Действие игры разворачивается сразу после событий Metro: Last Light. Главный герой с группой выживших ордена «Спарта» отправляется в путешествие на бронированном поезде «Аврора» далеко на восток, чтобы найти новое место для жизни в постапокалиптической России.

Игроку предстоит защищать пассажиров поезда от нападений мутантов и разбойников, искать припасы и новое место для поселения. Разработчики добавили в игру просторные локации для исследования, расширенный арсенал, цикл смены дня и ночи, динамическую систему погоды и смену сезонов времен года по мере продвижения по сюжету.

В игре нет полноценного открытого мира, но игроки получают гораздо больше свободы, чем раньше. В процессе прохождения линейные уровни сменяются открытыми и нелинейными, перемещение между которыми осуществляется на упомянутом поезде. Классический геймплей серии получает, таким образом, элементы песочницы и выживания.