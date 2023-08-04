Metroid Prime 4 засветился в финансовом отчете Nintendo

Компания Nintendo представила финансовый отчет, в котором перечислила свои ближайшие релизы. Metroid Prime 4 по-прежнему в списке.

Правда, под с подписями “temp” и “TBA”: то есть радоваться выходу однажды предстоит, но неизвестно, когда. Например, в отчете с пометками “temp” числятся Luigis’ Mansion Dark Moon и первая сольная игра Принцессы Пич, но обе обещают быть уже в следующем году.

Напомним, что новую часть Metroid анонсировали на E3 в 2017 году. На мероприятии мы увидели тизер с логотипом и на этом все: как она выглядит, чем собирается быть – все еще загадка, но теперь с почти уверенностью можно говорить, что игре быть.

В 2019 году разработку перезапустили вместе с Rare Studios, авторами оригинальной трилогии Prime. Nintendo объяснила такой шаг тем, что проект на тот момент не достиг присущих серии стандартов. Не исключено, что игра может стать своего рода тем, чем Breath Of The Wild была для WiiU и Switch – лебединой песней уходящей консоли и первым шагом новой.

Список игр, которые выйдут в скором времени: