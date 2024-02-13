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Microsoft Flight Simulator 18.08.2020
Симулятор, Авиация
7.6 271 оценка

Для Microsoft Flight Simulator стало доступно дополнение Atreides Ornithopter, посвящённое Дюне

monk70
Новости

Объявленное появление расширения Microsoft Flight Simulator, посвященного Дюне, появилось сегодня, во вторник, 13 февраля, с появлением этого важного дополнительного контента в и без того большом каталоге бесплатных обновлений и DLC воздушного блокбастера от Asobo Studio и Xbox Game Studios Publishing.

Представленное одновременно с анонсом Microsoft Flight Simulator 2024 расширение текущей версии, посвященное Дюне, отсылает к культовому научно-фантастическому фильму и дает нам возможность исследовать пустынную планету Арракис и парить над ней на борту орнитоптера Атрейдес.

Как и любой другой летательный аппарат, доступный в авиасимуляторе Microsoft, Орнитоптер семейства Атрейдесов также реконструирован до мельчайших деталей, исходя из описаний оригинального романа и сцен из фильмов, дополненных кабина пилота украшена прекрасно функционирующими и взаимодействующими приборами во всех ее компонентах.

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