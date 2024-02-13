Для Microsoft Flight Simulator стало доступно дополнение Atreides Ornithopter, посвящённое Дюне

Объявленное появление расширения Microsoft Flight Simulator, посвященного Дюне, появилось сегодня, во вторник, 13 февраля, с появлением этого важного дополнительного контента в и без того большом каталоге бесплатных обновлений и DLC воздушного блокбастера от Asobo Studio и Xbox Game Studios Publishing.

Представленное одновременно с анонсом Microsoft Flight Simulator 2024 расширение текущей версии, посвященное Дюне, отсылает к культовому научно-фантастическому фильму и дает нам возможность исследовать пустынную планету Арракис и парить над ней на борту орнитоптера Атрейдес.

Как и любой другой летательный аппарат, доступный в авиасимуляторе Microsoft, Орнитоптер семейства Атрейдесов также реконструирован до мельчайших деталей, исходя из описаний оригинального романа и сцен из фильмов, дополненных кабина пилота украшена прекрасно функционирующими и взаимодействующими приборами во всех ее компонентах.