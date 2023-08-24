Microsoft Flight Simulator на gamescom 2023: более 12 миллионов игроков с момента запуска и бесплатное обновление ©

Microsoft Flight Simulator продолжает активно поддерживаться издателем и студией Asobo. Не обошлось без участия создателей на выставке gamescom 2023.

Недавно авторы и поклонники Microsoft Flight Simulator отметили третью годовщину выхода авиасимулятора. По этому случаю Asobo и Microsoft обнародовали информацию о том, что в игру уже сыграли более 12 млн. человек ("уникальных пользователей" - как заявил Йорг Нойманн, руководитель всего проекта), а поклонники игры уже пролетели более 77 млрд. миль.

В настоящее время Microsoft Flight Simulator представлен на выставке gamescom 2023, но это, очевидно, не единственное развлечение для фанатов. Вчера было выпущено новое бесплатное обновление из серии City Update. В City Update IV: Western Europe мы получаем бесплатный доступ к таким благоустроенным городам, как Женева, Люксембург и Роттердам. В пакете нас также бесплатно ожидает хорошо известный аэропорт Кельн/Бонн (EDDK). Посмотреть на достопримечательности в действии можно в трейлере ниже.

Еще одна новинка - великолепно выполненный самолет Dornier Do X, который теперь можно приобрести в магазине Microsoft Flight Simulator.

Стоит напомнить, что в следующем году выйдет Microsoft Flight Simulator 2024.