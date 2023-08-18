Microsoft Flight Simulator отмечает 3-ю годовщину впечатляющей статистикой ©

Сегодня Microsoft отмечает третью годовщину выпуска Microsoft Flight Simulator довольно впечатляющей игровой статистикой. Цифры, опубликованные в рамках короткого видео, начинаются с выявления самых популярных самолетов по сеансам полетов.

Cessna 152 — 85,9 млн сеансов

Airbus A320neo — 79,7 млн сеансов

Boeing F/A-18 Super Hornet — 52,9 млн сеансов

Затем мы узнаем о самых популярных аэропортах.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса (KLAX) — 6,24 миллиона взлетов и 4,31 миллиона посадок.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке (KJFK) — 5,70 млн взлетов и 3,76 млн посадок

Лондонский аэропорт Хитроу (EGLL) — 4,18 млн взлетов и 3,56 млн посадок

Было предпринято 72 миллиона попыток приземления, из которых 47 миллионов были успешными, а 53% - неудачными.

И последнее, но не менее важное: виртуальные пилоты со всего мира пролетели в общей сложности 77 миллиардов километров, что соответствует примерно 828 земным орбитам вокруг Солнца.

Симулятор был выпущен 18 августа 2020 года.