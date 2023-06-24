Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 раскрыли множество новых подробностей ©

Сегодня - первый день выставки FlightSimExpo в Хьюстоне, штат Техас, и как Microsoft, так и сторонние разработчики поделились массой новостей о Microsoft Flight Simulator.

Начнем с самой компании Microsoft, которая провела свою собственную панель. Мы узнали, что авиасимулятор перешагнул отметку в 12 миллионов игроков.

Глава Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн начал рассказывать о Microsoft Flight Simulator 2024, который он назвал "крупнейшим проектом в области авиасимуляторов".

Первым направлением нового симулятора станет авиационная деятельность в стиле "выбери свой стиль пилотирования". По словам Нойманна, из 12 миллионов игроков, упомянутых выше, 3 миллиона являются основными симуляторами, 3 миллиона - основными геймерами, а остальные - более казуальными. Отзывы всех этих групп указывают на то, что они хотели бы иметь больше возможностей для занятий.

Нойманн отметил, что эти занятия совсем не "игровые". Это точные симуляции, созданные в сотрудничестве с реальными организациями, которые их выполняют. Хотя в оригинальном трейлере не было показано авиалайнеров, в Microsoft Flight Simulator 2024 будет "много авиалайнеров". Фанаты будут "приятно удивлены".

Что касается технологий, то архитектура симулятора была уменьшена, и многое будет загружаться из облака, что сократит время установки и загрузки, а также размеры инсталляций. По сути, игроки будут загружать только то, что им действительно нужно. Использование Интернета также будет сокращено, а минимальные системные характеристики будут сохранены.

Будет обеспечена обратная совместимость, и папка сообщества, которая есть сейчас, останется прежней.

Новый движок физики и аэродинамики даст создателям самолетов "чрезвычайный контроль" над своими продуктами. Это также позволит значительно повысить производительность благодаря многопоточности, моделированию жестких и мягких тел, физике тканей и канатов. Все будет легко авторским и обратно совместимым. Разработчики смогут легко и быстро добавлять новые функции. Вы можете посмотреть пример визуализации новой физики на самолете и вертолете на канале Twitch.

Мы также получаем физику для воздушных шаров с полным аэродинамическим моделированием. Вы можете посмотреть, как это выглядит, на канале Twitch.

Новые и улучшенные системы включают электрические, пневматические, топливные и гидравлические системы, системы отказов и износа, системы полезной нагрузки и пассажиров, более глубокие и широкие пакеты авионики, а также полетный планшет EFB на самолетах по умолчанию.

Что касается воссоздания планеты, то новая система рельефа будет начинаться с оригинальной TIN (Triangulated irregular network), определять типы поверхности с помощью машинного обучения в Azure, включая кусты и деревья, сплющивать кусты и деревья и заменять их 3D-моделями, добавлять 3D-скалы, соответствующие цвету TIN, а также добавлять материалы поверхности и карты рельефа. Окончательный результат можно увидеть ниже.

Другая система называется "3D из 2D", которая преобразует спутниковые снимки в цифровые данные о рельефе с разрешением 50 см. Это значительно улучшит те области, которые Microsoft не могла улучшить раньше из-за того, что фотограмметрия требует длительных полетов над территорией для получения данных и подвержена влиянию внешних факторов, таких как погода или время года.

Что касается статического мира, то в симуляторе будет не только улучшена детализация земли, как показано выше, но и добавлены 3D тесселированные материалы земли, расширено разнообразие деревьев и улучшены скалы.

Что касается того, что Microsoft определяет как "Динамический мир", то в нем будет реализовано четыре времени года (Microsoft рассматривает возможность переноса этого в MSFS2020). Мы также получим Aurora Borealis, торнадо, суперячейки, улучшенные штормы и многое другое.

Переходя к "Живому миру", животные будут показаны в стадах и будут мигрировать, будет реализовано движение судов по всему миру, воздушное движение будет гораздо более точным и реалистичным (разрабатывается "безумное" количество моделей самолетов с искусственным интеллектом, и Microsoft включит в игру как можно больше ливрей), а движение автомобилей также будет улучшено.