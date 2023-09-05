Rockstar доказала, насколько пиратство важно для сохранения игр - компания продавала пиратскую версию Midnight Club 2 ©

Все мы видели, как разработчики и издатели критикуют ПК-геймеров за пиратство их игр. Многие издатели также делают все возможное для борьбы с пиратством, внедряя в свои игры драконовские системы DRM-защиты. Но можете ли вы представить себе компанию, которая скачивает, а затем продает пиратскую/взломанную игру? Ведь именно так поступила компания Rockstar.

Обнаруженная моддером "Silent", Steam-версия Midnight Club 2 на самом деле является версией, взломанной группой "Razor 1911" еще в 2003 году.

Как видно из HEX-редактора, который использовал Silent, в Steam-версии Midnight Club 2 присутствует подпись Razor 1911. Таким образом, вместо того, чтобы выпустить оригинальную версию Midnight Club 2, Rockstar загрузила взломанную версию, чтобы продать ее. И это уморительно.

А еще забавнее то, что Rockstar, возможно, сделала это потому, что ей не удалось удалить DRM, которым была оснащена оригинальная игра. Поэтому, видимо, проще просто скачать взломанную версию и распространять ее в Steam.

По иронии судьбы, это уже не первый случай, когда Rockstar попадается на продаже взломанных игр в Steam. Ранее Rockstar делала то же самое с Manhunt и Max Payne 2.

Это наглядно показывает, почему пиратство так важно для сохранения игр. Это также показывает, насколько лицемерны многие (не все) крупные игровые компании. Rockstar определенно была недовольна всеми этими кряками NoDVD/NoCD в 90-е и 00-е годы. Даже ее материнская компания против модификаций.