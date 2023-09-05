Rockstar доказала, насколько пиратство важно для сохранения игр - компания продавала пиратскую версию Midnight Club 2

Все мы видели, как разработчики и издатели критикуют ПК-геймеров за пиратство их игр. Многие издатели также делают все возможное для борьбы с пиратством, внедряя в свои игры драконовские системы DRM-защиты. Но можете ли вы представить себе компанию, которая скачивает, а затем продает пиратскую/взломанную игру? Ведь именно так поступила компания Rockstar.
Обнаруженная моддером "Silent", Steam-версия Midnight Club 2 на самом деле является версией, взломанной группой "Razor 1911" еще в 2003 году.
Как видно из HEX-редактора, который использовал Silent, в Steam-версии Midnight Club 2 присутствует подпись Razor 1911. Таким образом, вместо того, чтобы выпустить оригинальную версию Midnight Club 2, Rockstar загрузила взломанную версию, чтобы продать ее. И это уморительно.
А еще забавнее то, что Rockstar, возможно, сделала это потому, что ей не удалось удалить DRM, которым была оснащена оригинальная игра. Поэтому, видимо, проще просто скачать взломанную версию и распространять ее в Steam.
По иронии судьбы, это уже не первый случай, когда Rockstar попадается на продаже взломанных игр в Steam. Ранее Rockstar делала то же самое с Manhunt и Max Payne 2.
Это наглядно показывает, почему пиратство так важно для сохранения игр. Это также показывает, насколько лицемерны многие (не все) крупные игровые компании. Rockstar определенно была недовольна всеми этими кряками NoDVD/NoCD в 90-е и 00-е годы. Даже ее материнская компания против модификаций.
Хостпади, как же давно не слышно было этого названия.
Лицемерная компания!
Отомстили пиратам на самом деле))
Это как музыканты, делающие апконверт с mp3 на flac и продающие этот флак как оригинальный несжатый и не разрезанный звук студийный))
Платишь за 160 руб за mp3, но по факту же flac.
Или таже самая херня в РФ с атвопромом - шилдик Москвич вешаем на китайскую халупу и вуаля - российский автопром выкатил супер машину)
Счастье, визги, патриотиZм) Днище, но жрут же)
Так приплести рашку - это верх умственного развития(нет)
так петушне везде "рашка" мешает
У нас по закону лгбт же запрещено, почему этот голубчик ещё живой? Или пегач банит кого угодно, но не тех кого положено?
Уж лучше так, чем совсем потерять их
так она и не продается больше, ее в стиме скрыли сто лет назад.
проверил еë нет а новость мол продаëт
Rockstar определенно была недовольна всеми этими трещинами
какими еще трещинами?🤔
Анальными наверное.) Просто кряки/взломы переводчик переводит нередко как трещины)
Последний раз название Razor 1911 слышал лет 10 назад, а то и больше
Прикольно))))
1C точно так же у нас делала с Вайс Сити
Они не первые, в ГоГе и Стиме полно переизданий старых игр, в которых сняли защиту пиратским кряком. Я это понял потому что в них присутствуют баги от кривого пиратского .ехе, которых не было на лицухе.
Можно узнать список игр, которые присутствуют баги от кривого exe?
Помню было в Star Wars Empire at War, Xenus 2, Предтечи. Вряд ли кем-то составлялся полный список, надо самому смотреть.
Помню помню историю с Ubisoft как они похвалили потом хакеров.
Фанатам роков можно что угодно впарить, даже если вой будет стоять на всю индустрию. На консолях особенно.
всм продаёт пиратскую версию? это как эмм
Так ведь не продает. В 2018 еще отключили продажи и все - нет игры.
В принципе, чего расстраиваться. Классика останется, а защищённый шлак с ДРМ уйдёт в небытие, даже не оставшись на торрентах.
Так и не только её. Недавно вышло видео от одного типа, там он за эту тему рассказывал, она многие свои старые игры так толкает, так каким влом запилить норм лицензию
А ещё у них 10 лет в Стиме поломанный Мэнхант, где в лицензионной игре включены противопиратские защиты
Недавно обновил видеокарту и теперь я точно скачаю RDR2 без чувства вины
Скачал пиратку на выходе, потом понял, что надо купить, наиграл 300 часов, не жалею, за это мы и платим покупая игры, за эмоции.
В онлайне засилье читеров, но это не мешало играть ранее, сейчас это второсортный калл
Я еще не играл, поэтому тоже попробую пиратку. Зацепит - куплю. Меня только Оффлайн интересует. Я так Civ V, ХСОМ2 и ее франшизу пробовал и покупал. И тоже не жалею.
Есть же русские РП сервера, на нём онлайн нормальный висит.
Она мне по геймплею сильно напоминает KIngdome come Deliverance.
То есть в игре имеется множество аспектов, за которыми постоянно нужно следить (и поешь, и лошадь покорми/помой, и за собой присмотри, и про оружие не забудь и тп). И в чём ирония для меня, если я на игру забивал на день-два, то возвращался в неё спустя недели. Хз почему так. Но найти минусы в рдр - очень сложно. Разве что боёвка от первого лица не самый сок.
О, спасибо за сравнение. Наверное, тогда стоит начать с Kingdome come Deliverance. Благо, Epic-и лицензию подарили)