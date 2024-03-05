Многопользовательская игра Midnight Ghost Hunt выходит из раннего доступа 21 марта

Это мультиплеерный экшен, где две команды сражаются друг с другом — охотники и призраки. Охотникам нужно поймать всех призраков до полуночи, а призракам необходимо помешать им любыми способами.

Призраки скрываются в тёмных углах и неожиданно нападают на охотников. Охотники же используют специальное оборудование, которое позволяет им обнаруживать и уничтожать привидений.

Играя за призрака, вы можете прятаться в мебели и предметах интерьера, чтобы обмануть охотников... А когда они не будут настороже, атаковать их окружающими вещами. Используйте свои телекинетические способности, чтобы бросать и толкать всё, что попадётся под руку.

И это ещё не всё. Когда наступает полночь, начинается час ведьм, и охотники оказываются в ловушке. Всё меняется местами, потому что призраки становятся сильнее, а у охотников остаётся совсем немного времени для того, чтобы попытаться выжить.