Многопользовательская игра Midnight Ghost Hunt выходит из раннего доступа 21 марта

Многопользовательская игра в прятки «четыре на четверо» Midnight Ghost Hunt выйдет из раннего доступа и выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 21 марта.
Midnight Ghost Hunt впервые была запущена в раннем доступе 31 марта 2022 года и с тех пор была дополнена новыми картами, реквизитом героев, скинами, улучшениями оружия и мини-игрой с фургоном GhostMaster, а также обновленной внутриигровой системой развития. проблемы, миграция хостов и выделенные серверы.
Версия 1.0 внесет большие изменения во многие карты игры: от визуальных настроек до полной переработки, меняющей ход игры.
«Мы очень рады наконец-то вывести Midnight Ghost Hunt из раннего доступа в руки наших игроков», — заявил в пресс-релизе создатель и ведущий разработчик Vaulted Sky Games Сэм Мэлоун. «Этот двухлетний период раннего доступа дал нам фантастическую возможность по-настоящему выслушать комментарии и мнения каждого и внести некоторые существенные изменения. Теперь мы очень гордимся тем, где находится игра к выпуску версии 1.0. Существующим фанатам понравится обновление 1.0, и мы надеемся, что к охоте присоединятся новые лица!»
Играл после раздачи в ЕГС. Задумка неплохая, но хватало ненадолго.
Посмотрим что к релизу изменили.