на главную
об игре
Midnight Ghost Hunt 31.03.2022
Экшен, Мультиплеер, Инди, От первого лица
6.1 35 оценок

Многопользовательская игра Midnight Ghost Hunt выходит из раннего доступа 21 марта

monk70
Новости

Многопользовательская игра в прятки «четыре на четверо» Midnight Ghost Hunt выйдет из раннего доступа и выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 21 марта.

Midnight Ghost Hunt впервые была запущена в раннем доступе 31 марта 2022 года и с тех пор была дополнена новыми картами, реквизитом героев, скинами, улучшениями оружия и мини-игрой с фургоном GhostMaster, а также обновленной внутриигровой системой развития. проблемы, миграция хостов и выделенные серверы.

Версия 1.0 внесет большие изменения во многие карты игры: от визуальных настроек до полной переработки, меняющей ход игры.

«Мы очень рады наконец-то вывести Midnight Ghost Hunt из раннего доступа в руки наших игроков», — заявил в пресс-релизе создатель и ведущий разработчик Vaulted Sky Games Сэм Мэлоун. «Этот двухлетний период раннего доступа дал нам фантастическую возможность по-настоящему выслушать комментарии и мнения каждого и внести некоторые существенные изменения. Теперь мы очень гордимся тем, где находится игра к выпуску версии 1.0. Существующим фанатам понравится обновление 1.0, и мы надеемся, что к охоте присоединятся новые лица!»
3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
bysaturn

Играл после раздачи в ЕГС. Задумка неплохая, но хватало ненадолго.

Посмотрим что к релизу изменили.

0