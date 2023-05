Might and Magic 6: The Mandate of Heaven исполнилось 25 лет ©

1998 год был, пожалуй, одним из лучших для видеоигр. Ocarina of Time, Half-life и Resident Evil 2 вышли в течение двенадцати месяцев - и это лишь некоторые из них. Вышедшей 30 апреля 1998 года игре Might and Magic 6: The Mandate of Heaven исполнилось 25 лет.

В Might and Magic 6 вы попадаете в мир Энрот в качестве партии из четырех человек, чей родной город разрушен "дьяволами". Однако путь к мести преграждает средневековый эквивалент Организации Объединенных Наций, который вы должны умиротворить, чтобы получить доступ к таинственному Оракулу. Секрет победы над "дьяволами", как оказалось, заключается в лазерах. Лазеры. Большие лазеры.

"Я начал играть в компьютерные игры в колледже. Ultima и Wizardry были двумя моими любимыми играми в то время, но я также много играл в настольные игры, а также в Dungeons & Dragons", - рассказал дизайнер Джон Ван Канегем по случаю юбилея игры. "Might and Magic была моим желанием сделать игру со всем тем, что мне нравилось в настольных играх, в сочетании с тем, что хорошо делал компьютер".

В результате получилась серия с беспрецедентным для того времени размахом и нелинейностью, предоставляющая игрокам возможность почесать зуд фэнтези, даже когда их группы D&D не могли собраться вместе. Это давало уровень свободы, который только возрастал по мере развития серии.

"Многое из того, что мы сейчас воспринимаем как должное, тогда было в новинку", - сказа Пол Раттнер, который работал в нескольких ролях над серией и в качестве дизайнера над Might and Magic 6. "С каждым новым выпуском [Might and Magic] постоянно появлялись новые технологии, которые позволяли нам делать многое из того, что мы не могли делать раньше".

3DO приобрела New World Computing в 1996 году, и Might and Magic присоединилась к скачку индустрии к 3D.

Поскольку в то время 3D-движки возлагали всю ответственность за рендеринг на центральный процессор, "это создавало множество проблем для всего в игре, и при разработке приходилось идти на то, что было возможно для поддержания частоты кадров и памяти", - объясняет Ван Канегем. "Я до сих пор поражен тем, что нам удалось это сделать, но для того времени, я думаю, мы добились чего-то особенного".

Для игроков того времени "особенное" было именно этим словом. Консоли, возможно, и правили бал в большинстве семей, особенно с выходом Nintendo 64, но многие из нас впервые почувствовали потенциал компьютерных ролевых игр благодаря Might and Magic 6. Обширный, красочный мир, лишенный изометрической перспективы и "стоп-старт" геймплея многих CRPG того времени, в Might and Magic 6 был создан от первого лица с реальной свободой передвижения.

Это был несомненный шаг вперед по сравнению с The Secret of the Inner Sanctum, написанной на Apple II, когда Ван Канегем учился в Калифорнийском университете. Всего за десять лет серия прошла путь от боев, основанных исключительно на тексте, до 3D-реализации в реальном времени. Производительности способствовала смесь полигональной и спрайтовой графики, которая сохранилась на удивление хорошо. И все это подкреплялось саундтреком, написанным Стивом Бака, Полом Ромеро и Дженнифер Ванг, который является символом того, насколько долговечной остается музыка видеоигр 80-х и 90-х годов.

"Я думаю, - добавил Ван Канегем, - "Might and Magic 6 - это веха для серии и важная веха в компьютерных RPG".

Благодаря обилию лута, оружия и заклинаний, а также подземельям, которые были больше и богаче, чем большинство пещер Skyrim, Might and Magic 6 словно не ставила ограничений на то, что игрок мог делать, куда он мог пойти и как он играл. Во многих отношениях Might and Magic 6, вероятно, ближе всего подошла к ощущению игры в кампании D&D, не доставая D20. Она никогда не загоняла вас на путь с непреодолимой сложностью, не подталкивала к прохождению с помощью ограничивающего повествования. Это была редкая даже для того времени видеоигра, которая вдохновляла воображение, и в свободе, присущей Might and Magic 6, есть несколько уроков, которые современные ролевые игры могли бы взять на вооружение.

"Для многих людей игры Might and Magic стали основополагающими, как и любое искусство, с которым вы столкнулись в юности", - говорит Раттнер. "Я чувствую то же самое по отношению к некоторым другим играм, в которые я играл в то время".

Ван Канегем, со своей стороны, рад, что веселье продолжается даже спустя столько времени после выхода игры.

Я очень горжусь тем, чего мы достигли, и очень рад слышать, что людям нравится и сегодня! Ого, 25 лет, это потрясающе.