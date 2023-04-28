RPG-головоломка Might & Magic: Clash of Heroes этим летом получит финальное издание ©

Авторы RPG-головоломки с классическим геймплеем Might & Magic: Clash of Heroes анонсировали переработанное издание Definitive Edition. Любители подобного рода проектов смогут окунуться в приключения с огромным количеством контента на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch уже этим летом.

Might & Magic: Clash of Heroes является некой смесью головоломки, стратегии и RPG, где перед игроками встанет множество задач вроде сбора мощной армии, прокачки своих юнитов, многочисленных сражений с самыми разнообразными противниками и многое другое. Вы сможете проходить игру как в одиночку, так и с друзьями в кооперативе по сети или на одном экране. Кроме того, в Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition есть и PvP-сражения в формате “1 на 1” и “2 на 2”.

Основными отличиями от оригинальной версии от Definitive Edition авторы отмечают новые портреты персонажей, множество переработок в геймплее, сетевом режиме и, самое главное – большое дополнение I Am the Boss.