MindsEye проводит редизайн процесса создания контента и удаляет режим свободного исследования

MindsEye получила новое обновление, которое вносит значительные изменения в спорную игру от Build A Rocket Boy. Главным нововведением является возвращение ARCADIA, теперь в качестве стримингового сервиса, заменяющего Play.MindsEye, а режим свободного исследования, в котором игроки могли свободно исследовать карту, полностью удалён из игры.

Согласно официальному анонсу, ARCADIA описывается как «постоянно расширяющийся мир миссий, гонок, головоломок и испытаний» во вселенной MindsEye. Однако новая игра имеет важное ограничение: в отличие от основной кампании и дополнительных миссий, которые доступны офлайн, ARCADIA будет работать исключительно как стриминговый сервис, требующий постоянного подключения к интернету.

Инструменты для создания контента также были переименованы. То, что ранее называлось Build.MindsEye, теперь для игроков на ПК называется Build.ARCADIA, что позволяет им разрабатывать собственные квесты. Примечательно, что в обновлении даже появились таблицы лидеров, несмотря на ограниченную базу игроков.

Удаление режима свободного перемещения вызвало недоумение у немногих оставшихся поклонников игры. Нет информации о том, когда режим будет восстановлен и будет ли он вообще

MindsEye доступна для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.