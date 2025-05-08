Авторы Minecraft остановили официальную поддержку VR-гарнитур

Компания Mojang прекратила официальную поддержку гарнитур виртуальной реальности в Minecraft Bedrock Edition. Эта функция была удалена с выходом последнего обновления игры версии 1.21.80. В Minecraft Java Edition официальная поддержка VR-устройств отсутствовала изначально.

О планах по отказу от VR-режима в Minecraft разработчики впервые сообщили еще осенью 2024 года. Изначально предполагалось, что поддержка будет прекращена после марта 2025 года, однако процесс несколько затянулся, и фактическое удаление состоялось только в мае. Mojang не предоставила официальных разъяснений причин такого решения, но похоже, это связано с небольшим количеством игроков, использовавших VR-режим.

Для владельцев VR-гарнитур, таких как PlayStation VR и других совместимых устройств, это означает, что они больше не смогут официально играть в Minecraft Bedrock в режиме виртуальной реальности. Игра по-прежнему доступна в стандартном, не-VR формате.