Игрок Minecraft выстроил гигантскую пирамиду в режиме выживания

Игрок Minecraft поделился видео, в котором показал процесс завершения строительства огромной пирамиды, созданной в многопользовательском мире в режиме выживания.
Все знают, что в Minecraft можно построить практически все что угодно.
Однако при этом существует разница между "ценностью" проектов, завершенных в творческом режиме и в выживании, где кроме добычи ресурсов создателям нужно бороться с монстрами и не забывать о необходимости персонажа в еде.
Пользователь Reddit под ником Key-Pangolin9592 опубликовал на портале ролик с завершением своего проекта.
В клипе показано, как он размещает последние несколько блоков на масштабной конструкции вместе со своими друзьями.
Эта удивительная пирамида, которой бы позавидовал Хеопс, занимает площадь пустыни размером в 200 на 200 блоков, одновременно выступая как ориентиром, так и как функциональной основой, скрывающей в себе огромный объем пространства.
Из видео мне больше интересно как выглядит пирамида изнутри, а не снаружи.
Пусть теперь в севендейке строит из бетона и
Монстры и еда — это вообще не проблема. Достаточно освещать территорию, чтобы обезопасить её от спавна враждебных мобов, либо же поставить лёгкую сложность, на которой они перестают спавниться. А чтобы не помереть с голоду, достаточно создать автоматизированную ферму того же картофеля, где его сбор и готовка в печи будет происходить без участия игрока. Только забирай готовую еду из сундуков и восполняй сытость. Поэтому существенная разница может быть разве что в необходимости добычи кучи ресурсов для постройки таких масштабных объектов и конструкций.
P. S. Завидую автору пирамиды, у которого вагон свободного времени.