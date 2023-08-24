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Minecraft 09.05.2009
8.4 4 119 оценок

Игрок Minecraft выстроил гигантскую пирамиду в режиме выживания

Solstice
Новости

Игрок Minecraft поделился видео, в котором показал процесс завершения строительства огромной пирамиды, созданной в многопользовательском мире в режиме выживания.

Все знают, что в Minecraft можно построить практически все что угодно.

Однако при этом существует разница между "ценностью" проектов, завершенных в творческом режиме и в выживании, где кроме добычи ресурсов создателям нужно бороться с монстрами и не забывать о необходимости персонажа в еде.

Пользователь Reddit под ником Key-Pangolin9592 опубликовал на портале ролик с завершением своего проекта.

Видео на Reddit

В клипе показано, как он размещает последние несколько блоков на масштабной конструкции вместе со своими друзьями.

Эта удивительная пирамида, которой бы позавидовал Хеопс, занимает площадь пустыни размером в 200 на 200 блоков, одновременно выступая как ориентиром, так и как функциональной основой, скрывающей в себе огромный объем пространства.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Из видео мне больше интересно как выглядит пирамида изнутри, а не снаружи.

0
trava10

Пусть теперь в севендейке строит из бетона и

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Alexander Bekker
Однако при этом существует разница между "ценностью" проектов, завершенных в творческом режиме и в выживании, где кроме добычи ресурсов создателям нужно бороться с монстрами и не забывать о необходимости персонажа в еде.

Монстры и еда — это вообще не проблема. Достаточно освещать территорию, чтобы обезопасить её от спавна враждебных мобов, либо же поставить лёгкую сложность, на которой они перестают спавниться. А чтобы не помереть с голоду, достаточно создать автоматизированную ферму того же картофеля, где его сбор и готовка в печи будет происходить без участия игрока. Только забирай готовую еду из сундуков и восполняй сытость. Поэтому существенная разница может быть разве что в необходимости добычи кучи ресурсов для постройки таких масштабных объектов и конструкций.

P. S. Завидую автору пирамиды, у которого вагон свободного времени.

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