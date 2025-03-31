Первые реакции на "Minecraft в кино"

Если верить ранним отзывам, то экранизация знаменитой видеоигры получилась веселой, безумной и не очень хорошей.

В центре сюжета картины — четверка неудачников, Гарретт «Мусорщик» Гаррисон (Джейсон Момоа), Генри (Себастьян Хансен), Натали (Эмма Майерс) и Доун (Даниэль Брукс), которые случайно попадают в таинственный портал и переносятся в кубический Наземный мир. Оказавшись в окружении агрессивных зомби, взрывных криперов, воинственных пиглинов и угловатых животных, они вскоре встречают мастера-строителя Стива (Джек Блэк), чьи таланты смогли покорить эти дикие земли. Он обещает вернуть путешественников домой, если они помогут ему одержать победу над смертоносным Эндер-драконом.

Вот что пишут первые зрители и критики:

«„Minecraft в кино“ суждено стать культовой классикой, как это случилось с фильмами „Наполеон Динамит“ и „Суперначо“. Джаред Хесс привносит в Minecraft свою сумасшедшую, странную, чрезмерную, рандомную, глупую и в целом тупую креативность. Может, это и не очень хороший фильм, но с ним точно не будет скучно».

«Эмбарго снято, поэтому можно сказать, что „Minecraft в кино“ — пожалуй, худший фильм, что я видела за последние годы. В нем нет ничего интересного, за исключением Дженнифер Кулидж, у которой, должно быть, спину ломит от необходимости поддерживать на своих плечах весь этот бедлам. Ужасный сюжет и сценарий, если их можно так назвать».

«„Minecraft в кино“ лучше всего работает как фильм Джареда Хесса. Когда он пытается быть „ЛЕГО Фильмом“ или „Супер Марио в кино“, то возникает ощущение проекта, созданного комитетом. Ему не сравниться с инновационностью игры, но забавный актерский состав, особенно Джейсон Момоа и Дженнифер Кулидж, делают фильм лучше».

«„Minecraft в кино“ работает во всех возможных отношениях. Уморительно очаровательный и идеальный семейный фильм! Джек Блэк и Джейсон Момоа на пике безумия: они давно не играли так хорошо. Сам в шоке, но рекомендую к просмотру».

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоится 4 апреля в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся примерно в середине месяца.