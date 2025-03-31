Первые реакции на "Minecraft в кино"

Если верить ранним отзывам, то экранизация знаменитой видеоигры получилась веселой, безумной и не очень хорошей.
В центре сюжета картины — четверка неудачников, Гарретт «Мусорщик» Гаррисон (Джейсон Момоа), Генри (Себастьян Хансен), Натали (Эмма Майерс) и Доун (Даниэль Брукс), которые случайно попадают в таинственный портал и переносятся в кубический Наземный мир. Оказавшись в окружении агрессивных зомби, взрывных криперов, воинственных пиглинов и угловатых животных, они вскоре встречают мастера-строителя Стива (Джек Блэк), чьи таланты смогли покорить эти дикие земли. Он обещает вернуть путешественников домой, если они помогут ему одержать победу над смертоносным Эндер-драконом.
Вот что пишут первые зрители и критики:
«„Minecraft в кино“ суждено стать культовой классикой, как это случилось с фильмами „Наполеон Динамит“ и „Суперначо“. Джаред Хесс привносит в Minecraft свою сумасшедшую, странную, чрезмерную, рандомную, глупую и в целом тупую креативность. Может, это и не очень хороший фильм, но с ним точно не будет скучно».
«Эмбарго снято, поэтому можно сказать, что „Minecraft в кино“ — пожалуй, худший фильм, что я видела за последние годы. В нем нет ничего интересного, за исключением Дженнифер Кулидж, у которой, должно быть, спину ломит от необходимости поддерживать на своих плечах весь этот бедлам. Ужасный сюжет и сценарий, если их можно так назвать».
«„Minecraft в кино“ лучше всего работает как фильм Джареда Хесса. Когда он пытается быть „ЛЕГО Фильмом“ или „Супер Марио в кино“, то возникает ощущение проекта, созданного комитетом. Ему не сравниться с инновационностью игры, но забавный актерский состав, особенно Джейсон Момоа и Дженнифер Кулидж, делают фильм лучше».
«„Minecraft в кино“ работает во всех возможных отношениях. Уморительно очаровательный и идеальный семейный фильм! Джек Блэк и Джейсон Момоа на пике безумия: они давно не играли так хорошо. Сам в шоке, но рекомендую к просмотру».
Премьера фильма «Minecraft в кино» состоится 4 апреля в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся примерно в середине месяца.
Эмбарго снято, поэтому могу смело заявить, что это тупое гoвнище для умственно отсталых!
Это ж фильм по майнкрафту, неужели он может быть другим?
Честно говоря, я хз, как в голову могла прийти идея экранизировать эту шляпу? Я это даже за деньги смотреть не буду…
я готов за деньги только ведь я алчный
Как бы да, но ты же понимаешь, что зарабатывают всегда на глупой малолетней скорлупе, которая заносит миллиарды за мусор вроде чебурашки и прочую незамысловатую чушь, лишь бы можно было кушать попкорн и смеяться в зале вместе с подобными. Плюс мамке с папкой пара часов расслабона и сна, пока чадо гыгыкает. На умных, критически мыслящих людях зарабатывать гораздо сложнее.
Такие чаще всего не ходят в кинотеатры, а фильмы предназначенные для них чаще всего проваливаются, так что всё логично.
Как раз снять фильм по Майнкрафту гораздо разумнее, чем черную Белоснежку (прежде всего в коммерческом плане)
Пффф, как могла придти... Я вот в своё время знатно офигел от новости, что Майнкрафт занял третье место на черно-желтом сайте по поисковым запросам, вот где реально взрыв мозга.
Этот фильм скипаю
Держи в курсе (с)
Классикой дерьма разве что, коим и являются вышеупомянутые высеры.
Это очень жирно
В общем, предельно тупой и тем не менее весёлый фильм, сродни просмотру злоключений идиотов в коротких видео? Скорее всего они нацелились на детей дошкольного возраста и аналогичных им тиктокеров. Если выстрелит, то они сделают много бабла.
Как говорится, ваш КЭП. Фильм семейный, детский, но надо это своим умозризаключением это подтвердить. Спасибо за подтверждение, как еще говорится: - не смотрел, но школьникам завидую
Просто по-быстрому сняли кино для детей по известной франшизе (думаю, много соберут денег и сиквел долго ждать не придется)
Ваш КЭП. Спасибо за пояснительную бригаду, без г.т Анатолия мы бы не догадались, спасибо еще раз
Ещё б Пак мена экранизировали , хотя...
Экранизовали. Одна из серий Секретного уровня