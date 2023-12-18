Спустя два года энтузиасты завершают создание мрачного мира Bloodborne в Minecraft: Видео

Группа талантливых энтузиастов во главе с пользователем под ником Potomy уже более двух лет работает над созданием прекрасного и готического мира Bloodborne в песочнице Minecraft. Из простой идеи перенести любимые элементы из хардкорной игры от студии FromSoftware, это превратилось в проект огромного масштаба, который можно сопоставить с полноценной игрой. Создание мрачного Ярнама, его жителей и монстров практически завершено. Результат вы можете оценить уже сейчас, на предоставленном ниже видео.
В опубликованном ролике авторы показали самые запоминающиеся локации из Bloodborne. Им удалось детально воссоздать центральные улицы Ярнама и его окрестности. Энтузиасты работают не просто над банальной постройкой зданий или декораций, они также продумывают дизайн для монстров и персонажей из оригинальной игры в кубическом стиле.
Согласно недавнему сообщению от Potomy, перенос мира Bloodborne в Minecraft практически завершён. Команда авторов находится на финишной прямой и заканчивает полировку некоторых деталей. Они обещают выпустить его уже в скором времени в виде отдельной модификации, которую сможет установить любой желающий.
Ммммм, моды
Сколько у людей свободного времени, кайф)
В день 2-3 часа тратить на это и как раз, за 2 года можно такое построить. Так что не особо много времени свободного нужно))
Зачем это не пойму?