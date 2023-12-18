Спустя два года энтузиасты завершают создание мрачного мира Bloodborne в Minecraft: Видео

Песочница с практически бесконечным открытым процедурно генерируемым миром, состоящим из блоков-кубиков. Их можно добывать, возводить из них различные конструкции и крафтить новые предметы.

В Minecraft имеется элемент выживания: с наступлением ночи в игровом мире начинают появляться враждебные монстры, которые принесут вам погибель, если вы не успели построить себе жилище в первый день.

С течением времени вы будете обзаводиться все более продвинутой экипировкой, посетите самый настоящий Ад, займетесь алхимией, построите собственную сеть железных дорог, разработаете полноценный компьютер и, в конечном итоге, сразитесь с могущественным Драконом Края.

Игровой мир Minecraft делится на так называемые биомы, отличающиеся климатом, растительностью, живыми существами и даже распространением ценных ресурсов. Кроме того, в своих странствиях вы сможете найти и сгенерированные структуры: пирамиды, сокровищницы, подземелья, деревни NPC и многое другое.