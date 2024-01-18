В фильме Minecraft снимется Дженнифер Кулидж - звезда "Американского пирога"

Портал Deadline сообщил, что к актерскому составу фильма на основе Minecraft присоединилась Дженнифер Кулидж, наиболее известная по роли мамы Стифлера в серии «Американский пирог». Кроме нее, в ленте сыграют Джейсон Момоа («Аквамен»), Джек Блэк («Джуманджи: Зов джунглей»), Эмма Майерс (сериал «Уэнсдэй»), Даниэль Брукс (сериал «Миротворец») и Себастьян Юджин Хансен («Просто помиловать»).
Экранизация Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года. Режиссером выступает Джаред Хесс («Зачинщики»), а в число сценаристов и продюсеров входят топ-менеджеры шведской студии Mojang, разработавшей Minecraft. В январе стало известно, что над картиной поработает художник-постановщик Грант Мейджор, отмеченный премией Оскар за фильм «Властелин колец: Возвращение короля».
старые, но большие
старушка еще снимается что-ли