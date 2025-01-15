Вышла фанатская мобильная версия игры MiSide

Фанатское мобильное приложение MiSide: Your Daily Companion стало доступно в App Store. Пользователи могут загрузить игру бесплатно в любом регионе, включая Россию.

Мобильная версия отличается от оригинального проекта отсутствием элементов хоррора. Игрокам предстоит взаимодействовать с персонажем по имени Мита и помогать ей в выполнении различных задач. Версия для Android пока отсутствует.

Оригинальная игра была выпущена 11 декабря в Steam, где собрала более 67 тысяч отзывов и получила рейтинг 98%. Полную версию необходимо приобрести, однако перед этим доступна бесплатная демо-версия. Также в канун нового года в оригинальной версии игры было выпущено обновление с исправлением ошибок и добавление косметических предметов.