Свежий трейлер асимметричного стелс-экшена Mission Zero демонстрирует новую карту ©

Одной из игр, представленных на NetEase Connect 2023, была Mission Zero, асимметричная стелс-экшен 2v4, выходящая для iOS, Android и ПК. Это не первый раз, когда мы слышим об игре с тех пор, как она была представлена на прошлогоднем мероприятии. Но мы узнали несколько новых подробностей, включая информацию о предстоящем закрытом бета-тестировании.

После двух предыдущих технических тестов, еще один состоится в июле этого года. Как и предыдущие закрытые бета-тесты, предстоящее тестирование ограничено отдельными регионами - Индонезией, Филиппинами, Малайзией, Сингапуром и Таиландом. Если вы не живете в одной из этих стран, вам придется подождать еще немного, прежде чем вы сможете получить его в свои руки.

Пока же мы можем ознакомиться с новыми кадрами, представленными во время NetEase Connect 2023. В трейлере была показана новая операция под названием "Расследование Музея цивилизации", что довольно многозначительно. В любом случае, в здании теперь хранится руда, пропитанная космической энергией.

Естественно, при наличии чего-то настолько мощного, некоторые люди попытаются это украсть. Если вы решили играть за шпиона Сириуса, вы можете стать этим человеком. В качестве альтернативы вы можете стать охотником Мобиуса и попытаться предотвратить кражу руды.

Если вы выберете роль лазутчика, вам нужно будет за определенное время разблокировать хранилище руды, а затем сбежать из музея. Неудивительно, что если вы охотник за Мёбиусом, вы попытаетесь помешать шпионам сделать это.

Mission Zero в конечном итоге выйдет в App Store, Google Play и на ПК. NetEase еще не установила дату релиза. Однако мы узнали, что в июле этого года состоится еще один CBT. Если вы хотите узнать больше, зайдите на официальный сайт игры, чтобы получить более подробную информацию о фракциях, персонажах и снаряжении. Там же вы можете пройти предварительную регистрацию, если хотите.