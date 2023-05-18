Monster Hunter Rise 26.03.2021
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Свежее обновление Monster Hunter Rise Sunbreak для Switch и ПК содержит различные исправления ошибок

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butcher69
Новости

Компания Capcom выпустила обновление Monster Hunter Rise Sunbreak 15.0.1 для Nintendo Switch и PC через Steam, и мы получили информацию о выпуске.

Как подробно описано командой разработчиков, новое обновление содержит различные исправления ошибок для обеих платформ. Интересно, что это обновление пока не доступно для платформ Xbox и PlayStation. В примечаниях к обновлению упоминаются только некоторые исправления встретившихся ошибок, в том числе исправление проблемы, из-за которой квест "Разрушительное божество дракона" в некоторых случаях не отображался в поиске "Присоединиться к запросу".

Обновление также включает в себя исправление проблемы с прогрессией, которая препятствовала прогрессу, если игрок получал удар атакой во время анимации завершения квеста.

Monster Hunter Rise: Sunbreak уже доступна во всем мире для платформ Nintendo Switch, PC, PlayStation и Xbox. Версии для PlayStation и Xbox вышли в прошлом месяце.

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