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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 180 оценок

Monster Hunter Wilds получит контент из игровых серий других компаний

butcher69
Новости

Capcom официально подтвердила, что в Monster Hunter Wilds появятся предметы и костюмы из игр, не принадлежащих компании.

Продюсер Рёзо Цудзимото и режиссёр Юя Токуда отметили, что сотрудничество с другими франшизами Capcom уже стало традицией для серии Monster Hunter. Однако теперь разработчики готовы выйти за рамки и пригласить к сотрудничеству другие игровые компании.

«Мы знаем, что пользователи ждут кроссоверов. Мы сами хотим этого, но для реализации подобных проектов нужно время и согласие обеих сторон», — отметил Цудзимото.

Фанаты Monster Hunter уже привыкли видеть броню и оружие из других игр Capcom но теперь можно ожидать появления контента из совершенно других игровых вселенных. Какие именно серии присоединятся — пока загадка.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DowncastKylian
другие игровые компании.

так в ворлде были фул скины ведьмака и цири, даже квестовая мини линейка... главное что бы не уродов каких нибудь, типа гг из старворса аутлоус или из новой фабли... а то наоборот на игрока с таким скином будут охотится...

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-zotik-

Было бы класно поохотиться на немезиса)) опять же финалка, там бестиарий хорош

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