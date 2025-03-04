Monster Hunter Wilds получит контент из игровых серий других компаний

Capcom официально подтвердила, что в Monster Hunter Wilds появятся предметы и костюмы из игр, не принадлежащих компании.

Продюсер Рёзо Цудзимото и режиссёр Юя Токуда отметили, что сотрудничество с другими франшизами Capcom уже стало традицией для серии Monster Hunter. Однако теперь разработчики готовы выйти за рамки и пригласить к сотрудничеству другие игровые компании.

«Мы знаем, что пользователи ждут кроссоверов. Мы сами хотим этого, но для реализации подобных проектов нужно время и согласие обеих сторон», — отметил Цудзимото.

Фанаты Monster Hunter уже привыкли видеть броню и оружие из других игр Capcom но теперь можно ожидать появления контента из совершенно других игровых вселенных. Какие именно серии присоединятся — пока загадка.