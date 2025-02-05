Скоро стартует второй бета-тест Monster Hunter Wilds

Capcom представила 15 минут нового геймплея и подробностей Monster Hunter Wilds. Началось все со свежего трейлера, рассказывающего о новой локации - Iceshard Cliffs.

Каким бы холодным и безмятежным он ни казался, здесь изобилуют различные угрозы, в том числе новый монстр - Хирабами. Изящно парящие в воздухе, они нападают на игроков группами по три. Появляется монстр Арквелд, демонстрирующий некоторые из его приемов и войну за территорию с Реем Дау.

Есть момент, в которой он пропитывается энергией, подобной Алатреону, что, возможно, приводит к трансформации. Capcom также подтверждает возвращение еще двух классических монстров - Нерсциллы и Гора Магала.

Второй ОБТ стартует 6 февраля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК с поддержкой кроссплея. Наряду с контентом первой беты, она включает в себя тренировочную зону в базовом лагере, частные лобби и одиночную онлайн-игру. В последнем случае вы не увидите других игроков, но использование сигнальной ракеты SOS переключит вас на мультиплеер.

Пока вы можете сразиться с Гипцеросом в новой охоте, Арквелд также доступен, хотя это опасный квест для опытных игроков. Персонажи, созданные в предыдущей бете, будут перенесены, а участники смогут разблокировать бонусы для игры.