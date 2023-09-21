Запущен сайт, посвященный 20-летию серии Monster Hunter ©

Компания Capcom запустила сайт, посвященный 20-летию серии Monster Hunter.

Серия Monster Hunter отметит свое 20-летие 11 марта 2024 года. Первая игра серии, Monster Hunter, была выпущена для PlayStation 2 11 марта 2004 года в Японии.

В настоящее время на сайте представлены логотип Monster Hunter, посвященный 20-летию серии, основная иллюстрация "Hunter's Edition" и сообщение от команды разработчиков, однако в будущем планируется сделать больше анонсов.

Вот полное сообщение от команды разработчиков:

Дорогие бесстрашные охотники. В марте 2024 года серия Monster Hunter отметит свое 20-летие. Мы, команда Monster Hunter, хотели бы выразить искреннюю благодарность каждому из наших игроков. Только благодаря вашей поддержке мы смогли достичь этого значительного рубежа. В первой части игры, вышедшей в 2004 году, игроки могли владеть пятью видами оружия и отправиться в путь из двух поселений: Кокото и Минегард. С тех пор в течение двух десятилетий охотники преодолевали снежные горы, морское дно, древние руины и неизведанные континенты. Мы совершенно потрясены тем, с какой любовью и энтузиазмом вы создавали эту серию на протяжении всех этих лет. Ваши ценные отзывы и вклад постоянно помогают нам добавлять обновления, ориентированные на пользователя, и создавать еще более совершенные игровые возможности с каждой новой игрой. Monster Hunter: World нашла отклик у людей по всему миру. Несмотря на то, что из-за пандемии мы не смогли встретиться со многими из вас напрямую, вы прислали нам множество теплых сообщений в Интернете. Мы не можем не поблагодарить всех вас за все, что вы сделали для этой серии. Мы надеемся, что 20 лет успеха останутся позади и в будущем, и мы сможем предложить вам еще больше, еще лучше и еще более захватывающие охотничьи приключения, которые будут радовать и удивлять вас. Мы приглашаем вас, дорогие охотники, присоединиться к нам в предстоящем путешествии. Счастливой охоты!