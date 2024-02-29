Многопользовательский хоррор Monstrum 2 получил крупное обновление и стал бесплатным

Независимые разработчики из студии Team Junkfish еще в 2021 году в рамках раннего доступа выпустили полноценный сиквел популярного ужастика Monstrum. Асимметричный сетевой хоррор Monstrum 2 успешно вышел в релиз в 2022 году и получил несколько масштабных обновлений. Команда авторов приняла решение остановить дальнейшую разработку патчей к игре и сосредоточится на новых проектах. При этом история Monstrum 2 на этом не заканчивается, ведь с этого дня хоррор будет доступен бесплатно на ПК.

Как отмечают разработчики Monstrum 2, выпуском масштабных обновлений с новым контентом к игре они надеялись привлечь больше активных игроков. К сожалению, патчи не возымели должного эффекта, и у игры осталась только небольшая база поклонников. Чтобы упростить фанатам поиск матча и дать возможность новым игрокам ознакомиться с их хоррорами, авторы решили сделать его бесплатным навсегда.

Мы очень благодарны сообществу, которое продолжает играть в Monstrum 2, даже когда найти игры стало сложно. В качестве благодарности мы выдадим 2500 кредитов Monstrum всем, кто впервые вошел в игру до 27 февраля 2024 года. Эти кредиты позволят вам разблокировать больше пленников и косметики для монстров из внутриигрового магазина, чтобы придать игре свежий вид!

— заявили разработчики.

В команде Team Junkfish сообщили, что все сотрудники сейчас полностью переключились на новый проект. О том, чем будет новая игра студии и будет ли она хоррором, пока неизвестно. Разработчики лишь отметили, что их новая разработка не связана с серией Monstrum, но будет не менее интересной для игроков.