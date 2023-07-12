Брутальный средневековый экшен Mordhau добрался до консолей PlayStation и Xbox ©

Многопользовательский экшен Mordhau с видом от первого лица в сеттинге брутального средневековья был выпущен студией Triternion на ПК еще в 2019 году. Независимая команда разработчиков за четыре года поддержки проекта выпустила десятки контентных обновлений и довела количество активных пользователей в Steam до 60 тысяч игроков. Начиная с сегодняшнего дня в кровавых сражениях Mordhau, могут принять участие игроки с консолей PlayStation и Xbox.

Команда Triternion объявила, что сегодня Mordhau был стал доступен на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Специально для консолей разработчики адаптировали управление и сделали бой комфортным при использовании геймпадов. Вместе с этим была проделана работа над оптимизацией экшена для консолей прошлого поколения и улучшена графика для версии PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Как сообщается, консольные версии Mordhau не будут отличаться от ПК-версии проекта. Вместе с релизом игра получила все вышедшие контентные нововведения и дополнения, включая оружие и режимы игры.