На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Mordhau

Известный инсайдер billbil-kun несколькими часами ранее обнародовал следующую бесплатную игру в Epic Games Store, которую будут раздавать 13 апреля 2023 года. Согласно его информации, в следующий четверг мы сможем получить бесплатную копию Mordhau. Как всегда, игра будет доступна в течение семи дней, то есть до 20 апреля 2023 года.
Если вы не знаете, кто такой billbil-kun, то вам стоит знать, что это давний активный инсайдер, который заранее раскрывает бесплатные игры из Epic Games Store, а также игры из PS Plus и не только. Он всегда доказывал свою точность и надежность, но в любом случае то, что он сообщает, следует считать не более чем утечкой/слухом. Нам придется подождать официального объявления Epic Games Store, которое станет известно через несколько часов, а именно в 18:00 по МСК.
Более того, возможно, что Mordhau - не единственная бесплатная игра в Epic Games Store на 13 апреля 2023 года. Не исключено, что среди бесплатных игр Epic Games есть и другие. Как уже было сказано, нам придется подождать и все узнать.
Mordhau - это многопользовательский экшен со средневековым сеттингом. В роли солдата, вместе с различными товарищами, вам придется вести сражения, наносить удары, резать, метать оружие, бить щиты, наносить удары и стрелять стрелами и дротиками, чтобы одержать победу на поле боя. Вы также можете играть в автономном режиме против ИИ.
забрать и не играть в этом потом
Ну наконец-то "куплю" 😁
А на этой неделе ЕГС сделали возврат ещё одной розданной игры.
Крутая игра, много в ней времени убил
Наконец раздадут игру
Готовтесь сосать у челиксов с 4к часов и читами на автоблок и автоатаку.
Годная игра.
Кому дать в Mordhau?
ха ха сдалась игра перед чивалри 2.
Как раз в чивалри топорная боевка дисбаланс и странная анимация иногда попадает урон иногда нет
За то лучше в 2 раза.
сейчас на фоне chivalry 2, Mordhau смотрится очень печально и по графике и анимациям и геймплей, игра устарела во всём.... в chivalry2 порог вхождения в игру очень простой тут нет задротов и не имеет значения сколько часов ты провел в игре , за 3 -4 часа уже понятно как играть ))
Не нифига
Ага нет задротов челы прокачанные с оружием наигранной каткой по 3-4 тысяча часов. Как новичек зашел на сервер челы просто мутузят выносят за раз. Еще пинг сильно влияет. Ты наносишь сзади или когда он тебя не видит урон не проходит по нему стоит ему повернуться твою сторону ему хватит замаха тебя шотнуть. Потому что большинство оружий не доступно на 1 лвл. Нужно жить игре чтобы выдрачить весь инвентарт и нагибать быть топе. Я видел высокоуровневых прокачанных тел они спокойно бегают нагибают. Система считывание урона странный ты попадаешь а урон не считывается казалось промазал но попадаешь по врагу. Это вообще странно много раз такое было.
в России недоступно, что вы радуетесь?
Кто мешал регион сменить, когда издатели начали закрывать доступ к играм? У меня например давно сменён без танцев и бубнов .
Не все же там живут, где недоступно
так рад, что уже давно наигрался в стиме...
Это тут милишная боевка, но от 1го лица? Если так, то лучше Фор хонор