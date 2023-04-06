На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Mordhau ©

Известный инсайдер billbil-kun несколькими часами ранее обнародовал следующую бесплатную игру в Epic Games Store, которую будут раздавать 13 апреля 2023 года. Согласно его информации, в следующий четверг мы сможем получить бесплатную копию Mordhau. Как всегда, игра будет доступна в течение семи дней, то есть до 20 апреля 2023 года.

Если вы не знаете, кто такой billbil-kun, то вам стоит знать, что это давний активный инсайдер, который заранее раскрывает бесплатные игры из Epic Games Store, а также игры из PS Plus и не только. Он всегда доказывал свою точность и надежность, но в любом случае то, что он сообщает, следует считать не более чем утечкой/слухом. Нам придется подождать официального объявления Epic Games Store, которое станет известно через несколько часов, а именно в 18:00 по МСК.

Более того, возможно, что Mordhau - не единственная бесплатная игра в Epic Games Store на 13 апреля 2023 года. Не исключено, что среди бесплатных игр Epic Games есть и другие. Как уже было сказано, нам придется подождать и все узнать.

Mordhau - это многопользовательский экшен со средневековым сеттингом. В роли солдата, вместе с различными товарищами, вам придется вести сражения, наносить удары, резать, метать оружие, бить щиты, наносить удары и стрелять стрелами и дротиками, чтобы одержать победу на поле боя. Вы также можете играть в автономном режиме против ИИ.