Средневековый слэшер Mordhau появится на PlayStation и Xbox в середине июля ©

Как объявила Triternion, средневековые сражения Mordhau продолжатся на PlayStation и Xbox: инди-команда представила новое видео, чтобы официально объявить дату запуска консольных версий знаменитого многопользовательского средневекового слэшера.

Mordhau предлагает любителям жанра серию испытаний, которые будут выполняться на больших картах, вмещающих до 64 игроков: генеральные сражения, предложенные Triternion, включают только и исключительно использование средневековое оружие, следовательно, игрокам предстоит освоить такое снаряжение, как топоры, палаши, копья и щиты в кратчайшие сроки.

Консольные версии Mordhau будут включать в себя все улучшения, оптимизации и дополнения, характерные для пострелизной поддержки версии для ПК, а также поддержку контроллера и наличие адаптированного интерфейса.