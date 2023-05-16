Исследуйте, стройте и фотографируйте - Состоялся релиз приключенческой песочницы Morels: Homestead для VR ©

Если вы давно искали проект для очков виртуальной реальности, где можно исследовать большие открытые зоны, заниматься строительством и собирательством при этом за небольшие деньги, то стоит обратить внимание на Morels: Homestead. Инди-студия Abrams Studios объявила о выхода приключенческой песочницы, которую можно приобрести за 369 рублей. Единственное, на что стоит обратить внимание - в игре нет русского языка.

В Morels: Homestead вы можете заниматься обустройством локаций, которых на данный момент в игре десять. Создатели предлагают нам познакомиться с разнообразными представителями фауны, отстроить целую усадьбу и огород, на котором в последствии можно собирать урожай, заниматься торговлей на внутриигровом рынке, выполнять различные квесты и даже стать фотографом, дабы запечатлеть все увиденное на камеру. Кроме того, по всем мирам можно находить сокровища. Также важно учитывать, что данное приключение доступно исключительно для VR.