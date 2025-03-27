Мрачный экшен Moroi выйдет 30 апреля

Издатель Good Shepherd Entertainment и разработчик Violet Saint объявили, что Moroi, мрачный фэнтезийный приключенческий экшен, выйдет на PC через Steam 30 апреля. Игра будет стоить $19,99.

Действие Moroi разворачивается в Cosmic Engine — искажённой реальности, где паранойя становится нормой, а человечность — слабостью. Герой просыпается в этом живом кошмаре без памяти, но с обвинением в непостижимых преступлениях. Единственный выход — бороться и разгадывать абсурдные головоломки.

Игрокам предстоит сражаться с ордами чудовищ, используя нестандартное оружие — от цепного меча до пушки вместо руки. Головоломки потребуют нестандартных решений, а сюжет будет меняться с каждым новым прохождением. Moroi обещает стать мрачным и сюрреалистичным путешествием, которое не отпустит так просто.