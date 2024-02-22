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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 739 оценок

Орлуша помогает добивать врагов Миротворца в геймплейном трейлере Mortal Kombat 1

butcher69
Новости

Создатели Mortal Kombat 1 опубликовали геймплейный трейлер нового DLC-бойца Миротворца из вселенной DC. В сериале мощного бойца играет суперзвезда WWE и актер Джон Сина, который повторит свою роль в файтинге.

Миротворец вовсю использует в бою свой техно-шлем и огнестрельное оружие. А расправляться с врагами ему помогает его лучший друг — Орлуша. Так же в ролике можно увидеть приемы нового камео-бойца Джанет Кейдж.

Миротворец появится в раннем доступе 28 февраля, а полный релиз состоится 6 марта. Джанет Кейдж присоединится к команде камео-бойцов позже в марте.

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6
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Лучше бы сосредоточились на бойцах серии, а не на сторонних.

1
U1traMagnum

Надо же им как то деньги срубывать с хомячков которые фанатеют от миротворца) по этому его и добавили в мк.

1
dreamevil2067

да уж(

1
Baka Mitai

новый мк уже ничего не спасёт. Сплошное разочарование

1
Hakuni

ощущение что это рескин робо копа

0
The Dark Side

Язвительными стихами?

0