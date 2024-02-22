Орлуша помогает добивать врагов Миротворца в геймплейном трейлере Mortal Kombat 1

Создатели Mortal Kombat 1 опубликовали геймплейный трейлер нового DLC-бойца Миротворца из вселенной DC. В сериале мощного бойца играет суперзвезда WWE и актер Джон Сина, который повторит свою роль в файтинге.
Миротворец вовсю использует в бою свой техно-шлем и огнестрельное оружие. А расправляться с врагами ему помогает его лучший друг — Орлуша. Так же в ролике можно увидеть приемы нового камео-бойца Джанет Кейдж.
Миротворец появится в раннем доступе 28 февраля, а полный релиз состоится 6 марта. Джанет Кейдж присоединится к команде камео-бойцов позже в марте.
Лучше бы сосредоточились на бойцах серии, а не на сторонних.
Надо же им как то деньги срубывать с хомячков которые фанатеют от миротворца) по этому его и добавили в мк.
да уж(
новый мк уже ничего не спасёт. Сплошное разочарование
ощущение что это рескин робо копа
Язвительными стихами?