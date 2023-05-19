Раскрыты системные требования к ПК Mortal Kombat 1 ©

Mortal Kombat 1 выйдет на консолях текущего поколения и ПК в сентябре 2023 года. По сути, это мягкая перезагрузка франшизы, которая следует за окончанием Mortal Kombat 11. Как и несколько последних игр NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 также направляется на ПК в Steam и Epic Games Store. Теперь, когда она стала доступна для предварительного заказа, появились официальные системные требования, опубликованные в Steam.

Системные требования Mortal Kombat 1

Минимальные

OС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 2600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A750

DirectX: 12

Свободное место: 100 ГБ

Рекомендованные

OС: Windows 10/11 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770

DirectX: 12

Свободное место: 100 ГБ

Если вы хотите играть в Mortal Kombat 1 с более высокими настройками, вам понадобится что-то вроде GTX 1080 Ti в паре с i5-8400. Это достойный скачок по сравнению с предыдущей игрой, но он имеет большой смысл, потому что Mortal Kombat 1 нацелена на аппаратное обеспечение текущего поколения.

Mortal Kombat 1 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК 19 сентября 2023 года.