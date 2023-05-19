Раскрыты системные требования к ПК Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 выйдет на консолях текущего поколения и ПК в сентябре 2023 года. По сути, это мягкая перезагрузка франшизы, которая следует за окончанием Mortal Kombat 11. Как и несколько последних игр NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 также направляется на ПК в Steam и Epic Games Store. Теперь, когда она стала доступна для предварительного заказа, появились официальные системные требования, опубликованные в Steam.
Системные требования Mortal Kombat 1
Минимальные
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A750
- DirectX: 12
- Свободное место: 100 ГБ
Рекомендованные
- OС: Windows 10/11 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770
- DirectX: 12
- Свободное место: 100 ГБ
Если вы хотите играть в Mortal Kombat 1 с более высокими настройками, вам понадобится что-то вроде GTX 1080 Ti в паре с i5-8400. Это достойный скачок по сравнению с предыдущей игрой, но он имеет большой смысл, потому что Mortal Kombat 1 нацелена на аппаратное обеспечение текущего поколения.
Mortal Kombat 1 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК 19 сентября 2023 года.
неужели там настолько хорошая оптимизация? требования весьма щадящие для нынешних игр
Может быть они пытались в Steam Deck запихнуть, отсюда такая хорошая оптимизация.
Очень скромно, особенно 8 гигов памяти в рекомендуемых, когда как некоторые 32 гига хотят.
Ну как бы...вспомни "оптимизацию" последних 3-х частей и инджастисов.
Шото сильно красиво поют... Подозрительно!)
что то слабовато .аж не вериться?!
Видимо UE3.5 снова
70 евро за базовое издание, на твиче поиграю в эту часть
Да ладно, игру покупаешь на 4 года, можно и заплатить
у турков 2500р)
там еще комбат паков тыщ на 8 нападает
ох как то жестко...
Слишком хорошо чтобы быть правдой. В последние времена самое актуальное системное требование - PS и иксгроб
Вовремя обновил железо !
Мой его с лёгкостью запустит.
Лажа какая-то: игру выпускают на Switch, но не могут (скорее всего, не хотят) на PlayStation 4, Xbox 1
прошлые консоли уже не интересны разрабам новых игр. уже многие анонсы новых игр игнорят старые консоли.
Так для свича считай отдельную версию пилят с графоном картошкой, свич актуален, а прошлые поколения уходят в "прошлое", ну не рентабельно там выпускать, как бы глупо это не звучало
Ну наверное
100 гб(там же не огромный открытый мир) , почему не терабайт ) ? Разрабы совсем обленились , так тяжело норм.запаковать что бы игра весила не пол жесткого ( утрирую)
текстуры, увы их не пережмёшь( так что чем будет красивше графен (объектов и т.д.), тем больше будет вес
в каловдутии тоже мир не открытый, однако 250гб не предел. а так 10 мк у меня 70гб весит
с пробуждением. новые игры уже давно больше 100 весят. даже обновы в играх часто весят больше 100
последняя часть где-то 105-110 гб весит,очнись.Игра выходит только на текущем поколении приставок