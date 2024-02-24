В Mortal Kombat 1 можно будет сыграть бесплатно в марте

Совсем скоро геймеры смогут абсолютно бесплатно оценить файтинг Mortal Kombat 1 на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S. К тому же, для игры будет выпущено обновление, включающее в себя кроссплатформенный режим.
Бесплатные выходные запланированы на период с 7 по 10 марта. Игрокам будут доступны все многопользовательские режимы, как онлайн, так и локальные, а также первые две части истории и практически весь основной ростер персонажей, за исключением тех, которые являются частью DLC-набора Kombat Pack.
Кроме того, на Mortal Kombat 1 будет предоставлена скидка в размере 40%. Распродажа охватит как стандартное издание игры, так и премиальную версию.
Кстати, недавно разработчики Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер нового DLC-персонажа - Миротворца. Он будет доступен в раннем доступе уже с 28 февраля.
Да ! Даааа! Дааааааааа !
Интересно, разлочат ли регионы или будет как и сейчас?
Потому что в РФ и всей Азии игра так и не доступна. Lock по ip, по решению издателя Warner -- круто чо. И МК1 не просто недоступна в сторе, так ещё и (имея игру) в мультиплеер не зайдёшь, да даже DLC-персонажи недоступны без VPN.
И появился ли в игре хоть один новый режим? Потому что ещё месяц назад там был и оставался только один матчмэйкинг с боями 1 на 1. И всё! Прекрасная поддержка у игры. Комнат не видел (может плохо искал). Кастомных режимов тем более не видел.
Всё настолько плохо?
Плохо конечно. Но именно этот момент обычная практика.