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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 742 оценки

В Mortal Kombat 1 можно будет сыграть бесплатно в марте

Simple Jack
Новости

Совсем скоро геймеры смогут абсолютно бесплатно оценить файтинг Mortal Kombat 1 на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S. К тому же, для игры будет выпущено обновление, включающее в себя кроссплатформенный режим.

Бесплатные выходные запланированы на период с 7 по 10 марта. Игрокам будут доступны все многопользовательские режимы, как онлайн, так и локальные, а также первые две части истории и практически весь основной ростер персонажей, за исключением тех, которые являются частью DLC-набора Kombat Pack.

Кроме того, на Mortal Kombat 1 будет предоставлена скидка в размере 40%. Распродажа охватит как стандартное издание игры, так и премиальную версию.

Кстати, недавно разработчики Mortal Kombat 1 представили геймплейный трейлер нового DLC-персонажа - Миротворца. Он будет доступен в раннем доступе уже с 28 февраля.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Да ! Даааа! Дааааааааа !

2
Danny Lamb

Интересно, разлочат ли регионы или будет как и сейчас?

Потому что в РФ и всей Азии игра так и не доступна. Lock по ip, по решению издателя Warner -- круто чо. И МК1 не просто недоступна в сторе, так ещё и (имея игру) в мультиплеер не зайдёшь, да даже DLC-персонажи недоступны без VPN.

И появился ли в игре хоть один новый режим? Потому что ещё месяц назад там был и оставался только один матчмэйкинг с боями 1 на 1. И всё! Прекрасная поддержка у игры. Комнат не видел (может плохо искал). Кастомных режимов тем более не видел.

2
Slow Slade Snow Snake

Всё настолько плохо?

0
ver9iliy

Плохо конечно. Но именно этот момент обычная практика.

1