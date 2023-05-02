Mortal Kombat 12 TBA
7.8 95 оценок

Фанаты размышляют, станет ли Mortal Kombat 12 перезагрузкой серии

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R_Mor
Новости

Mortal Kombat 12 все ближе к тому, чтобы стать реальностью: в тизере, посвященном 30-летию Mortal Kombat, создатель серии Эд Бун дразнил поклонников, обещая новые сюрпризы. А тем временем одна деталь в конце праздничного ролика сразу же заставила геймеров заговорить.

В последних кадрах тизера видно, как песчинки в течение нескольких секунд падают из песочных часов, а одна из них взрывается на тысячи осколков. Песочные часы, о которых идет речь, - это Кроника, находящаяся в центре событий Mortal Kombat 11 и расширения Aftermath. Согласно некоторым теориям, которыми фанаты обменялись на Reddit, эта сценка позволяет предположить, что следующий эпизод Mortal Kombat станет перезагрузкой серии или, по крайней мере, продолжением Aftermath в новой эпохе.

Есть и те, кто предполагает, что повествование может быть сосредоточено на вселенной, альтернативной той, что была показана в последних главах серии, хотя идея перезагрузки остается самой обсуждаемой. Если эта возможность окажется реальной, то это будет уже вторая перезагрузка для франшизы после той, которая уже была осуществлена в 2011 году в девятой части Mortal Kombat.

А что думаете вы? Хотели бы вы новой перезагрузки серии или предпочли бы прямое продолжение событий, рассказанных в Mortal Kombat 11?

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Робот Колдун

Обе концовки на мой взгляд имеют неплохие перспективы на дальнейшее развитие. Однако в концовке Шанг Цунга упоминались Царство Хаоса и Царство Порядка, в серии эти миры фигурировали лишь только в MK Deception (могу ошибаться) изображения на артах этих миров не в счёт. Но при этой концовке опять таки есть максимально имбовый Шанг Цунг при этом, так что сложно как-либо предугадать что там разрабы придумали.

А при другом сценарии История про великого Кунг Лао, становление чемпионом первого турнира и возможно увидим Онагу, если на то время его еще не отравил его советник на то время Шао Кан

3
DeathCold

Мне кажется что будет два в одном. И продолжение, и перезапуск. То есть, МК12 продолжит МК11, но с новым сюжетом, который возьмёт за идею конец предыдущей части, но впишет новый сюжет, который не будет перезапускать серию с нуля, а покажет что-то новое. Но это лишь моё предположение.

1
dwemer101

ну учитывая, что в тизере песчинка времени рванула, то снова мультивселенная или ещё дичь какая-то будет бредовая) Благо всё это не перекроет возможности играть онлайн или за одним экраном дома

1
Omnia Smirnow

Опять, да вы чего.

0
Scorpion_win

Ну какая блин перезагрузка если сюжет является продолжением событий мк 11

0
60plus

Они буквально перезагрузили вселенную в конце игры

0
kityara35

Блин, сюжет в мортале... Он, конечно, есть, но игра не про это)

-5
AlexFullBeast
Блин, сюжет в мортале... Он, конечно, есть, но игра не про это)

Фиг знает о чём ты. Это конечно отличный файтинг для компании друзей.

Но! Сюжет в МК11 был очень круто поставлен в плане кинематографичности и зрелищности. Да и МК 2011 был для своих годов с вполне хорошим сюжетом.

3