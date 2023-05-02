Mortal Kombat 12 все ближе к тому, чтобы стать реальностью: в тизере, посвященном 30-летию Mortal Kombat, создатель серии Эд Бун дразнил поклонников, обещая новые сюрпризы. А тем временем одна деталь в конце праздничного ролика сразу же заставила геймеров заговорить.
В последних кадрах тизера видно, как песчинки в течение нескольких секунд падают из песочных часов, а одна из них взрывается на тысячи осколков. Песочные часы, о которых идет речь, - это Кроника, находящаяся в центре событий Mortal Kombat 11 и расширения Aftermath. Согласно некоторым теориям, которыми фанаты обменялись на Reddit, эта сценка позволяет предположить, что следующий эпизод Mortal Kombat станет перезагрузкой серии или, по крайней мере, продолжением Aftermath в новой эпохе.
Есть и те, кто предполагает, что повествование может быть сосредоточено на вселенной, альтернативной той, что была показана в последних главах серии, хотя идея перезагрузки остается самой обсуждаемой. Если эта возможность окажется реальной, то это будет уже вторая перезагрузка для франшизы после той, которая уже была осуществлена в 2011 году в девятой части Mortal Kombat.
А что думаете вы? Хотели бы вы новой перезагрузки серии или предпочли бы прямое продолжение событий, рассказанных в Mortal Kombat 11?
Фанаты размышляют, станет ли Mortal Kombat 12 перезагрузкой серии©
Mortal Kombat 12 все ближе к тому, чтобы стать реальностью: в тизере, посвященном 30-летию Mortal Kombat, создатель серии Эд Бун дразнил поклонников, обещая новые сюрпризы. А тем временем одна деталь в конце праздничного ролика сразу же заставила геймеров заговорить.
Обе концовки на мой взгляд имеют неплохие перспективы на дальнейшее развитие. Однако в концовке Шанг Цунга упоминались Царство Хаоса и Царство Порядка, в серии эти миры фигурировали лишь только в MK Deception (могу ошибаться) изображения на артах этих миров не в счёт. Но при этой концовке опять таки есть максимально имбовый Шанг Цунг при этом, так что сложно как-либо предугадать что там разрабы придумали.
А при другом сценарии История про великого Кунг Лао, становление чемпионом первого турнира и возможно увидим Онагу, если на то время его еще не отравил его советник на то время Шао Кан
Мне кажется что будет два в одном. И продолжение, и перезапуск. То есть, МК12 продолжит МК11, но с новым сюжетом, который возьмёт за идею конец предыдущей части, но впишет новый сюжет, который не будет перезапускать серию с нуля, а покажет что-то новое. Но это лишь моё предположение.
ну учитывая, что в тизере песчинка времени рванула, то снова мультивселенная или ещё дичь какая-то будет бредовая) Благо всё это не перекроет возможности играть онлайн или за одним экраном дома
Опять, да вы чего.
Ну какая блин перезагрузка если сюжет является продолжением событий мк 11
Они буквально перезагрузили вселенную в конце игры
Блин, сюжет в мортале... Он, конечно, есть, но игра не про это)
Фиг знает о чём ты. Это конечно отличный файтинг для компании друзей.
Но! Сюжет в МК11 был очень круто поставлен в плане кинематографичности и зрелищности. Да и МК 2011 был для своих годов с вполне хорошим сюжетом.