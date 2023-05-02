Фанаты размышляют, станет ли Mortal Kombat 12 перезагрузкой серии ©

Mortal Kombat 12 все ближе к тому, чтобы стать реальностью: в тизере, посвященном 30-летию Mortal Kombat, создатель серии Эд Бун дразнил поклонников, обещая новые сюрпризы. А тем временем одна деталь в конце праздничного ролика сразу же заставила геймеров заговорить.



В последних кадрах тизера видно, как песчинки в течение нескольких секунд падают из песочных часов, а одна из них взрывается на тысячи осколков. Песочные часы, о которых идет речь, - это Кроника, находящаяся в центре событий Mortal Kombat 11 и расширения Aftermath. Согласно некоторым теориям, которыми фанаты обменялись на Reddit, эта сценка позволяет предположить, что следующий эпизод Mortal Kombat станет перезагрузкой серии или, по крайней мере, продолжением Aftermath в новой эпохе.



Есть и те, кто предполагает, что повествование может быть сосредоточено на вселенной, альтернативной той, что была показана в последних главах серии, хотя идея перезагрузки остается самой обсуждаемой. Если эта возможность окажется реальной, то это будет уже вторая перезагрузка для франшизы после той, которая уже была осуществлена в 2011 году в девятой части Mortal Kombat.



А что думаете вы? Хотели бы вы новой перезагрузки серии или предпочли бы прямое продолжение событий, рассказанных в Mortal Kombat 11?