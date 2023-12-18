Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло крупное обновление под номером 1.2.7

Огромное обновление для Mount & Blade 2: Bannerlord, которого фанаты ждали почти полгода, наконец-то вышло. В обновлении под номером 1.2.7 разработчики представили действительно много изменений.

Mount & Blade 2: Bannerlord сильно меняется с обновлением 1.2.7, которое уже вышло на PS4/PS5 и PC. Владельцам XSX/XOne осталось дождаться завершения процесса сертификации от Microsoft (поэтому релиз патча ожидается в ближайшие дни).

С этим обновлением Bannerlord получает изменения в боевом ИИ противников и управляемых нами юнитов. В сражениях мы можем пользоваться тактильными функциями контроллера DualSense, а во время осад можно сбивать лестницы со стен. Улучшилась и система управления — отныне можно расставлять приоритеты атак на вражеские отряды. Кроме того, мы можем сражаться на 6 новых боевых картах для выбранных провинций.

Много изменений было внесено и в однопользовательский режим, где мы можем воспользоваться улучшенной системой автобоя или нововведением — изменением погодных условий, которые также влияют на ход сражений. Разработчики также позаботились о том, чтобы королевства без земель уничтожались. Кроме того, появились опции для включения читов на консолях и улучшения в системе Fog of War.

Есть и множество других изменений. Полный список новых возможностей ждет вас здесь.