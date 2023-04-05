Симулятор управления киностудией Moviehouse вышел на ПК в Steam и GOG ©

Издатель и разработчик инди-игр из Висбадена (Германия) Assemble Entertainment и разработчик инди-игр из Риги (Латвия) Odyssey Studios сообщили, что их симулятор управления киностудией Moviehouse, вдохновлённый игрой Питера Молинье The Movies, стал доступен для ПК (Windows и MAC) в Steam и GOG.

Moviehouse — The Film Studio Tycoon — классическая идея, воплощенная в современности с невероятной детализацией, позволяет вам писать, продюсировать и режиссировать каждый аспект любого голливудского блокбастера, о котором вы только можете подумать.

Начиная со скромного начала, цель Moviehouse — The Film Studio Tycoon — создать фильм, достойный показа в каждом кинотеатре по всему миру. Простая в теории, но глубокая и сложная в исполнении. Никто не становится всемирно известным режиссером за одну ночь, поэтому вам нужно начинать с небольших проектов и независимых фильмов. В случае успеха вы получите больше внимания, больше похвалы и, самое главное, больше денег. Больше денег — больше производство, больше производство — больше ресурсов, что, в свою очередь, приводит к лучшему кино.

Те, кто работал над крупным производством, знают одно: дьявол кроется в деталях. Таким образом, в соответствии с этой идеей, Moviehouse – The Film Studio Tycoon дает вам полный контроль над каждой последней минутой ваших постановок. Любую, казалось бы, мелкую деталь можно доработать по своему вкусу. Бюджет на кастинги? Регулируемый. Фоновый кустарник? Свободно размещаемый. Весь набор у вас под рукой.