Разработчики Moving Out 2 рассказали о специальных возможностях и режимах помощи

Разработчики SMG Studio поделились видео и статьей с подробным описанием вспомогательных режимов и доступности Moving Out 2. Ссылаясь на Руководство по доступности игры и тщательное игровое тестирование, они разработали игру так, чтобы она была очень доступной с самого начала. Доступны вспомогательные режимы и параметры для дальнейшей настройки игрового процесса в соответствии с предпочтениями игрока или потребностями доступности.
На видео ниже показаны многие варианты и дизайнерские решения в действии. И в видео, и в статье на Xbox Wire подробно описывается работа, проделанная в трех категориях: вспомогательный режим, качество жизни, доступность и искусство и дизайн.
Вспомогательный режим включает ряд настроек, которые игроки могут использовать для настройки своего игрового процесса. Игроки могут включить их в начале каждого уровня. Никаких негативных последствий при использовании игроком любого из этих режимов не возникает. Режимы следующие:
- Более длительные ограничения по времени дают игрокам больше времени для прохождения уровня, но не снимают ограничение полностью.
- Исчезновение объектов при доставке уменьшает необходимость организации объектов в грузовике для вывоза за счет их исчезновения.
- Уменьшенная сложность удаляет или замедляет более опасные препятствия на уровне.
- Пропустить уровень при неудаче позволяет игрокам пропустить уровень, если он окажется слишком сложным или просто не доставляет им удовольствия.
- Более легкие предметы 2P позволяют игрокам собирать предметы, для которых обычно требуются 2 игрока.
- Moving In Snap+ устраняет часть необходимой точности, поскольку элементы фиксируются на месте, когда они находятся достаточно близко на уровнях Moving In.
Помимо опций, внимание к доступности было частью дизайна Moving Out 2. Комнаты и механика спроектированы таким образом, чтобы их можно было идентифицировать не только по цвету, но и по другим признакам. Например, порталы имеют цвета и значки, чтобы их было легче идентифицировать и сопоставлять. Приглушенные цвета окружающей среды делают порталы еще более заметными. Это устраняет необходимость в определенных параметрах для дальтоников, которые чаще всего не достигают своей цели. Сделать элементы более узнаваемыми также полезно для людей с когнитивными нарушениями.