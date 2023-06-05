Разработчики Moving Out 2 рассказали о специальных возможностях и режимах помощи ©

Разработчики SMG Studio поделились видео и статьей с подробным описанием вспомогательных режимов и доступности Moving Out 2. Ссылаясь на Руководство по доступности игры и тщательное игровое тестирование, они разработали игру так, чтобы она была очень доступной с самого начала. Доступны вспомогательные режимы и параметры для дальнейшей настройки игрового процесса в соответствии с предпочтениями игрока или потребностями доступности.

На видео ниже показаны многие варианты и дизайнерские решения в действии. И в видео, и в статье на Xbox Wire подробно описывается работа, проделанная в трех категориях: вспомогательный режим, качество жизни, доступность и искусство и дизайн.

Вспомогательный режим включает ряд настроек, которые игроки могут использовать для настройки своего игрового процесса. Игроки могут включить их в начале каждого уровня. Никаких негативных последствий при использовании игроком любого из этих режимов не возникает. Режимы следующие:

Более длительные ограничения по времени дают игрокам больше времени для прохождения уровня, но не снимают ограничение полностью.

Исчезновение объектов при доставке уменьшает необходимость организации объектов в грузовике для вывоза за счет их исчезновения.

Уменьшенная сложность удаляет или замедляет более опасные препятствия на уровне.

Пропустить уровень при неудаче позволяет игрокам пропустить уровень, если он окажется слишком сложным или просто не доставляет им удовольствия.

Более легкие предметы 2P позволяют игрокам собирать предметы, для которых обычно требуются 2 игрока.

Moving In Snap+ устраняет часть необходимой точности, поскольку элементы фиксируются на месте, когда они находятся достаточно близко на уровнях Moving In.

Помимо опций, внимание к доступности было частью дизайна Moving Out 2. Комнаты и механика спроектированы таким образом, чтобы их можно было идентифицировать не только по цвету, но и по другим признакам. Например, порталы имеют цвета и значки, чтобы их было легче идентифицировать и сопоставлять. Приглушенные цвета окружающей среды делают порталы еще более заметными. Это устраняет необходимость в определенных параметрах для дальтоников, которые чаще всего не достигают своей цели. Сделать элементы более узнаваемыми также полезно для людей с когнитивными нарушениями.