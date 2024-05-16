Инди-шутер от первого лица Mullet Mad Jack вышел в свет и получил очень высокие оценки критиков

Этот динамичный шутер от первого лица погружает в атмосферу классического аниме в духе киберпанка. Вы берёте на себя роль одного из «модераторов» — повстанцев, бросающих вызов жестоким диктаторам-роботам в постапокалиптическом будущем.

В этом мире человек и машины давно слились в единое целое при помощи имплантатов и нейроинтерфейсов. Но искусственный интеллект, созданный для управления обществом, вышел из-под контроля и поработил людей. Теперь вы ведёте вооружённую борьбу против этого режима.

Игра представляет собой рогалик с процедурно-генерируемыми локациями и случайными этапами. Проходя раз за разом всё более сложные уровни, вы создаёте своего уникального персонажа. Более 50 различных бонусов и апгрейдов позволят вам выбрать предпочтительный стиль боя и тактику прохождения.

Особенность игры в том, что ваша «жизнь» исчисляется буквально секундами. Чтобы продлить её, нужно непрерывно убивать врагов. Это создаёт атмосферу отчаянной схватки против несметных полчищ противника, где каждая секунда на счету.

В конце вас ожидает финальная битва с таинственными боссами, обладающими уникальными способностями.