Инди-шутер от первого лица Mullet Mad Jack вышел в свет и получил очень высокие оценки критиков

Студия-разработчик Hammer95 объявила о выпуске шутера от первого лица Mullet Mad Jack, который также получил отличные оценки от критиков.
На данный момент игра имеет средний рейтинг 88 на Opencritic, где это одна из игр с самым высоким рейтингом 2024 года. Результат настолько хорош, что сами разработчики решили выделить его специальной инфографикой, приложенной к пресс-релизу анонса.
Итак, давайте посмотрим, оценки:
- Niche Gamer - 10 / 10
- 8Bit/Digi - 10 / 10
- Try Hard Guides - 10 / 10
- Destructoid - 9 / 10
- GameBlast - 9 / 10
- WayTooManyGames - 9 / 10
- Press Start - 8.5 / 10
- TechRaptor - 8 / 10
В целом критикам понравился стиль игры, в котором безумно быстрый игровой процесс сочетается с художественным оформлением в стиле аниме. Эрик Ходжес из Try Hard Guides отметил, например: «Mullet Mad Jack находится на грани между блестящей пародией и любовной данью жанру». это вдохновило его, и он эффективно критикует это в увлекательном письме». Для Александра Гальвана из GameBlast мы столкнулись с прекрасным примером бразильского творчества в мире видеоигр, а для Леонардо Фариа из WayTooManyGames мы столкнулись с фантастической и успешной игрой во всех аспектах.
ох уж эти критики