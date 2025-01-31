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MultiVersus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.7 71 оценка

По словам инсайдера, пятый сезон может стать последним для файтинга MultiVersus

butcher69
Новости

По сообщениям инсайдера AusilMV, файтинг MultiVersus может завершить свой путь после пятого сезона. Пока эта информация остаётся на уровне слухов, и официального подтверждения от разработчиков нет.

Проект находится на переломном этапе. Запущенная с огромным успехом почти три года назад, игра постепенно теряла аудиторию. На пике MultiVersus собрала 153 433 одновременных игроков в Steam, но вскоре онлайн рухнул на 99%.

Разработчики планируют представить множество улучшений в грядущем пятом сезоне, который стартует в начале февраля. Однако, учитывая резкое падение интереса к игре, остаётся вопрос: смогут ли эти изменения вернуть фанатов или MultiVersus действительно готовится к своему финалу?

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

А как все кипятком ссались на релизе)

-1
rtnrwv

никто не ссался, откда такой бред

-1
Шмоня Натанзон rtnrwv

Логика у тебя железная. Если ты не ссался это не значит что другие не ссались. У многих непопулярных игр был онлайн в 150к?

-1
rtnrwv Шмоня Натанзон

а ты видишь разницу между ссаться и интересоваться? люди зашли в БЕСПЛАТНУЮ НОВИНКУ вот тебе и 150к пикового онлайна

-1
Шмоня Натанзон rtnrwv

Если я насру под дверью в газетку люди тоже будут интересоваться, что там под газетой?)

-1
rtnrwv Шмоня Натанзон

и к чему это? если ответить нечего лучше ничего не отвечай.

-1