По словам инсайдера, пятый сезон может стать последним для файтинга MultiVersus

По сообщениям инсайдера AusilMV, файтинг MultiVersus может завершить свой путь после пятого сезона. Пока эта информация остаётся на уровне слухов, и официального подтверждения от разработчиков нет.
Проект находится на переломном этапе. Запущенная с огромным успехом почти три года назад, игра постепенно теряла аудиторию. На пике MultiVersus собрала 153 433 одновременных игроков в Steam, но вскоре онлайн рухнул на 99%.
Разработчики планируют представить множество улучшений в грядущем пятом сезоне, который стартует в начале февраля. Однако, учитывая резкое падение интереса к игре, остаётся вопрос: смогут ли эти изменения вернуть фанатов или MultiVersus действительно готовится к своему финалу?
А как все кипятком ссались на релизе)
никто не ссался, откда такой бред
Логика у тебя железная. Если ты не ссался это не значит что другие не ссались. У многих непопулярных игр был онлайн в 150к?
а ты видишь разницу между ссаться и интересоваться? люди зашли в БЕСПЛАТНУЮ НОВИНКУ вот тебе и 150к пикового онлайна
Если я насру под дверью в газетку люди тоже будут интересоваться, что там под газетой?)
и к чему это? если ответить нечего лучше ничего не отвечай.