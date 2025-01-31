По словам инсайдера, пятый сезон может стать последним для файтинга MultiVersus

По сообщениям инсайдера AusilMV, файтинг MultiVersus может завершить свой путь после пятого сезона. Пока эта информация остаётся на уровне слухов, и официального подтверждения от разработчиков нет.

Проект находится на переломном этапе. Запущенная с огромным успехом почти три года назад, игра постепенно теряла аудиторию. На пике MultiVersus собрала 153 433 одновременных игроков в Steam, но вскоре онлайн рухнул на 99%.

Разработчики планируют представить множество улучшений в грядущем пятом сезоне, который стартует в начале февраля. Однако, учитывая резкое падение интереса к игре, остаётся вопрос: смогут ли эти изменения вернуть фанатов или MultiVersus действительно готовится к своему финалу?