Знаменитый маньяк Джейсон Вурхиз в действии: новый геймплейный трейлер MultiVersus

Культовый маньяк из серии фильмов «Пятница, 13-е» Джейсон Вурхиз готов присоединиться к красочному бойцовскому составу бесплатного платформера-файтинга MultiVersus. Издатель Warner Bros. Games и студия-разработчик Player First Games представили новый трейлер, демонстрирующий жуткого здоровяка в действии, и, судя по увиденному, противникам Джейсона не позавидуешь.

Джейсон представлен в MultiVersus как боец класса Танк — огромный, неповоротливый на первый взгляд, но обладающий поистине устрашающим набором приёмов и способностей. В арсенале маньяка — верный топор, острое как бритва мачете и даже умение телепортироваться за спины ничего не подозревающих врагов. Но на этом сюрпризы от Джейсона только начинаются.

Одной из фирменных способностей Вурхиза станет возможность запихнуть противника в спальный мешок, а затем с размаху швырнуть его за пределы арены, отправив в гарантированный нокаут. Но если мешка под рукой не окажется, то Джейсон может прибегнуть к другому коронному приёму — с силой сложить кровать пополам, расправившись с незадачливым оппонентом. Вот уж действительно, смерть от рук легендарного маньяка может принимать самые причудливые формы.

Помимо стандартного облика, в трейлере также засветился альтернативный вариант Джейсона под названием «Убер Джейсон». Эта версия персонажа основана на его внешности из фильма «Джейсон X».

Релиз MultiVersus запланирован на 28 мая для PC и консолей Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5.