Анонсирован военный онлайн-шутер MWT: Tank Battles

Студия Artstorm и компания Gaijin Entertainment представили новый военный онлайн-шутер MWT: Tank Battles. Выход новинки запланирован на 2024 год на iOS и Android.

В MWT: Tank Battles геймерам предстоит сражаться с помощью современной техники: от танков, самолетов и вертолетов до дронов, артиллерии и ЗРК (зенитного ракетного комплекса). В релизной версии игры появятся более 100 существующих и перспективных моделей, а также концепт-проекты и прототипы, в том числе танки «Армата», AbramsX и «Т-95», истребитель «Су-57», тяжелые РСЗО «Ураган». С каждым обновлением число техники будет увеличиваться.

MWT: Tank Battles разрабатывает студия Artstorm, известная по популярному мобильному экшену Modern Warships. Следить за этапами тестирования новинки можно в социальных сетях и на официальном сайте.