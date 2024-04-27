Анонсирован военный онлайн-шутер MWT: Tank Battles

Студия Artstorm и компания Gaijin Entertainment представили новый военный онлайн-шутер MWT: Tank Battles. Выход новинки запланирован на 2024 год на iOS и Android.
В MWT: Tank Battles геймерам предстоит сражаться с помощью современной техники: от танков, самолетов и вертолетов до дронов, артиллерии и ЗРК (зенитного ракетного комплекса). В релизной версии игры появятся более 100 существующих и перспективных моделей, а также концепт-проекты и прототипы, в том числе танки «Армата», AbramsX и «Т-95», истребитель «Су-57», тяжелые РСЗО «Ураган». С каждым обновлением число техники будет увеличиваться.
MWT: Tank Battles разрабатывает студия Artstorm, известная по популярному мобильному экшену Modern Warships. Следить за этапами тестирования новинки можно в социальных сетях и на официальном сайте.
почему я тут вижу типичную Армату? выглядит тютелька в тютельку
Я так понимаю надпись в правом нижнем углу Gaijin тебе ничего не напоминает?
Улитки решили протестировать современные танки на мобилках)) потом если зайдет опередить картошку и выпустить на пк с консолями )) хитро )
Лучше бы Armored Warfare (Проект Армата) переработали и возродили...