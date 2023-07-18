Комедийный хоррор на выживание My Friendly Neighborhood стал доступен для ПК в Steam ©

Издатель и разработчик инди-игр из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) DreadXP и братья-разработчики инди-разработчики Джон и Эван Шимански сегодня объявили, что их комедийная игра ужасов на выживание «My Friendly Neighborhood» вышла для ПК в Steam.

В My Friendly Neighborhood игроки надевают старый пояс с инструментами и рабочие ботинки Гордона, ремонтника, который берется за работу, намного превышающую его уровень оплаты. Первоначально поставленная задача отключить внезапную трансляцию всеми любимого отмененного детского телешоу под названием «Дружелюбное соседство», Гордон сталкивается с целой округой кукольных извергов с гибкими руками.

Видите ли, «Дружелюбное соседство» освещало экраны телевизоров и улыбающиеся лица детей по всему миру. Поклонникам понравился красочный состав сумасшедших марионеток, которые брали их с собой в образовательные приключения и радовали веселыми играми. Но со временем популярность шоу пошла на убыль, и студии пришлось в конечном итоге закрыть свои двери. Теперь кукольные приятели снова в эфире для незапланированного выхода на бис, и они уже не такие дружелюбные.

My Friendly Neighborhood приглашает игроков в причудливое хоррор-приключение, которое не полагается на типичные кровь и кишки для испуга, а бросает их в нелинейную борьбу за выживание, когда они исследуют некогда заброшенную студию. Игроки должны отбиваться и сдерживать свирепых друзей с помощью арсенала мастерских несмертельных инструментов и клейкой ленты, решать игривые, ставшие опасными головоломки, и, надеюсь, раскрыть зловещую правду в основе этой ужасающей, но глупой истории.

DreadXP объявит дату выхода версий My Friendly Neighborhood для PlayStation 4|5 и Xbox One и Series S|X позднее.