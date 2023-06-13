Убийства на улице Сезам: геймплейный трейлер комедийного хоррор-шутера My Friendly Neighborhood ©

Инди-издательство DreadXP объявив дату выхода своей долгожданной комедийной игры ужасов My Friendly Neighborhood! Приготовьтесь погрузиться в это захватывающее приключение 18 июля 2023 года, когда игра выйдет на Windows PC. Но это еще не все - игроки PlayStation 4|5 и Xbox One и Series S|X также смогут присоединиться к наполненному куклами хаосу позднее.

Станьте на место Гордона, ремонтника, которому поручено сложное задание - отключить призрачную трансляцию отмененной детской телепередачи "Дружелюбные соседи". Когда-то этот красочный сериал, полюбившийся детям всего мира, с восхитительным составом кукол отправлял юных зрителей в познавательные путешествия и развлекал их увлекательными играми. Однако после закрытия студии эти милые персонажи снова возвращаются в эфир, но, похоже, что-то не так. Они пожирают друг друга?